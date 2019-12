“Vamos a decomisar los buses y los vamos a conducir nosotros”: Bukele

Joaquín Salazar

Ante las amenazas de aumentar la tarifa del transporte público, el presidente de la República advirtió a los empresarios del transporte que si suben la tarifa, decomisarán las unidades del transporte público. La reacción es generada luego que el gremio de empresarios del transporte público diera a conocer que subirán la tarifa por la posibilidad de dejar de percibir el subsidio que el Gobierno brinda a cada microbús y autobús.

“No van aumentar la tarifa, primero porque no depende de ellos, el transporte público son una empresa privada, pero es una concesión pública, son operadores del transporte colectivo. Ellos no pueden hacer la ruta que ellos quieran, ni tampoco pueden cobrar la tarifa que se les de la gana. No son amenazas, no pueden subir las tarifas, y si no vamos a decomisar los buses y los vamos a conducir nosotros”, dijo el mandatario.

Asimismo, explicó que no quisiera iniciar el año con un paro de transporte público o con un conflicto de transporte como tuvo el presidente Francisco Flores, por lo que hizo un llamado a una mesa de negociación.

El Gobierno lleva más de 180 unidades que se les ha quitado el subsidio del transporte público, ya que no están en circulación o no cumplen con el reglamento establecido. “Sacamos de circulación los buses que no están cumpliendo lo básico, algunos ni siquiera están en circulación. Otros que anden llantas lisas, cantidad de esquelas, que conducen y ponen en riesgo de la vida de los salvadoreños (…) el subsidio esta en la mesa y no vamos a permitir amenazas del sector transporte, con este gobierno a las malas no se puede”, agregó.

El mandatario participó la tarde de este miércoles en la colocación de la primera piedra del bypass de Santa Ana a Sonsonate. El cual ayudará a descongestionar el tráfico de la zona de La Libertad y Santa Ana, que será nombrado Claudia Lars.

El bypass de Santa Ana y Sonsonate consiste en 10.8 kilómetros, además el mejoramiento de cuatro puentes, Flor Amarilla, Paso Los Patos, Río Colón y Río Talnique. Esta obra tendrá un valor de $30.1 millones de dólares, financiados por FOMILENIO II. Para el inicio de esta construcción participó el embajador de Estados Unidos para El Salvador, Ronald Johnson. “El Salvador se encuentra en un momento único en su historia, un momento con inmenso potencial para generar un verdadero cambio en el rumbo de este país. Nos llena de orgullo ser el socio que impulsa muchos cambios positivos”, dijo el diplomático.

Bukele -por su parte- dijo: “Esta es una obra vial clave para nuestro país, que debió se construida hace mucho”. De igual manera aseguró que en próximas fechas será anunciada una inversión estadounidense que supera los mil millones de dólares.

Policía Rural

En otro evento, el presidente de la República presentó la Policía Rural Conjunta, un esfuerzo del Gabinete de Seguridad para continuar el trabajo del Plan Control Territorial. Esta policía trabajará conjuntamente con La Fuerza Armada. Con este lanzamiento el mandatario aseguró que permitirá dar seguridad a la población y a las cosechas, en producción de alimentos y se da un incentivo a la reactivación de la agricultura.