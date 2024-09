Afectados de COSAVI consideran manejo inadecuado por la SSF y FGR

Gloria Silvia Orellana

Juan José Ortiz, vocero de los Afectados COSAVI, manifestó que el mecanismo utilizado por la Superintendencia del Sistema Financiero para la devolución de una parte del dinero es un mecanismo no les beneficia.

“Debido a que por la naturaleza de los afectados la gran mayoría no estamos entre los 20 a 25 mil dólares para abajo. Sino que, la mayoría está entre los 20 mil hasta 250 mil dólares”, expresó Ortiz a YSKL.

Las declaraciones de la superintendente del Sistema Financiero (SSF), Evelyn Gracias, en las que anuncia que a partir del miércoles 18 de septiembre se activó la devolución del cien por ciento de los ahorros a las cuentas de depósitos que sumen un monto menor o igual a los 24 mil dólares en COSAVI de R.L, no es una noticia totalmente positiva para otro de los grupos de ahorristas que fueron desfalcados.

La superintendente Gracias afirmó: “Con la nueva capa habilitamos la devolución al 77.8% de los depositantes, cumpliendo el anuncio que realizamos desde el principio de atender primero a las personas con menores cantidades de ahorro”.

Las declaraciones de la funcionaria sobre la devolución de ahorros son para el vocero de COSAVI, más inquietantes que de seguridad para los ahorrantes que superan los 25 mil dólares.

“La incertidumbre se eleva cuando ayer (martes 17) la superintendente dice que con la capa anunciada se está devolviendo el dinero al 77.8 % de los afectados. Desconocemos de dónde -ella sostiene esa cifra-, según la última memoria de labores de COSAVI, somos 10 mil 317 socios”, acotó.“

Hasta esta cantidad puede ser cuestionable pero en la medida que no tenemos información hay incertidumbre. Si la Superintendencia nos dijera que no son 10 mil 317, sino 5 mil los afectados a lo mejor podríamos creerle la cifra, pero mientras ella no quiera dar información de la cooperativa desconocemos de dónde saca el dato”, alegó Ortiz.

Mecanismos insostenibles desde las instituciones de gobierno

Para Juan José Ortiz, el mecanismo empleado por la Superintendencia (SSF) no es “sostenible”, también, por la edad de los asociados -que muchos-, agregó, son de la Tercera Edad y, por tanto, padecen enfermedades crónicas que demandan tratamientos de salud y sostener una vida digna.

“Y no es posible, que la Superintendencia nos pida paciencia, cuando lamentablemente, en el caso COSAVI, tenemos tres fallecidos directos y familiares de afectados de la cooperativa, porque los fondos están congelados”, indicó.

Asimismo, lamentó las “declaraciones inconsistentes” de la Fiscalía General de la República, sumado a la petición de “reserva de la información” , que les ha parecido inapropiado por la relevancia del tema en el sistema financiero.

“El Fiscal General (Rodolfo Delgado), en su única conferencia que ha dado del caso COSAVI, ha dicho que la cooperativa estaba siendo investigada desde el 2015. Y pasaron 9 años, sin que la Fiscalía, ni el INSAFOCOOP, ni la Superintendencia del Sistema Financiero, tomaron medidas preventivas para lo que realmente sucedió que es el desfalco”, argumentó.

“La Fiscalía ha dicho que el dinero sustraído ha sido rastreado en Estados Unidos y Alemania, -al día de hoy-, al igual que la Superintendencia no han presentado ningún documento técnico financiero legal para dar soporte a esas declaraciones. Esto nos llevó pedir a la Embajada de los Estados Unidos y Alemania certificar si esas declaraciones dadas por el Fiscal eran ciertas o no”, sostuvo Ortiz.

COSAVI y los responsables del desfalco

Ortiz lamentó la muerte de las nueve personas acaecidas el domingo 8 de septiembre, luego del anuncio de la captura de Manuel Cotto, ex gerente de COSAVI, en Honduras.

Coto fue capturado mientras era conducido por un “coyote” hacia los Estados Unidos, según versiones periodísticas hondureñas.

“Reportaron primero que capturaron a Cotto en Panamá, hubo inconsistencias y no se presentaron fotos de la detención. La Fiscalía tampoco montó una conferencia de prensa sobre si andaba sólo en Panamá o andaba con otros implicados o con su familia y finalmente nos enteramos que fue un dato falso”, manifestó.

“Y luego, el señor Cotto aparece en Honduras, entonces, desde esa perspectiva, nosotros creemos,- lamentablemente- que la Fiscalía perdió toda la credibilidad ante los afectados para investigar el caso y la incertidumbre que ayude a recuperar los ahorros”, indicó Ortiz.

De la misma manera, reiteró que seguirán trabajando y que por esta razón han mantenido sus visitas a la Superintendencia del Sistema Financiero, a la Asamblea Legislativa, y su reciente pronunciamiento público el pasado 15 de septiembre en donde “elevamos nuestra protesta”.

Sobre la captura de Manuel Cotto, el vocero, aclaró, que ni la captura ni el lamentable fallecimiento del exgerente de COSAVI, modifica la situación financiera de los afectados.

“La Superintendencia ha dicho que hay 230 millones de dólares en activos para responder a los afectados, entonces -por sentido común-, no era el señor Cotto quien tenía los 230 millones, sino la Superintendencia del Sistema Financiero. Y de los otros implicados, desconocemos los pasos que ha dado la Fiscalía General de la República”, alegó.

“Nosostros seguiremos con nuestra lucha de recuperar nuestros ahorros, porque el caso COSAVI , presenta 3 fallecidos directos que sumados a los 9 fallecidos del accidente que son víctimas indirectas del caso. Hablamos de 12 muertes a la fecha. Tampoco vamos a explicar qué sucedió con ese accidente, porque eso le toca a las instituciones del Estado”, puntualizó Ortiz.

