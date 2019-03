Una aclaración sobre la DIGESTYC

Evaristo Hernández (*)

El día jueves 7 de marzo del corriente año 2019 apareció en La Prensa Gráfica un artículo suscrito por Ricardo Ayala K., Ingeniero Consultor según se refiere y se titula: “¿Quién audita las erróneas estadísticas demográficas de El Salvador?”.

En resumen, Ayala K. lanza una serie de afirmaciones que al menos requieren una aclaración: dice que la DIGESTYC, es un organismo de bajo nivel que por “orden superior”, manipula datos estadísticos, que desde el Censo de Población de 1992 tiene información demográfica incorrecta, que los organismos internacionales conocen a fondo que la DIGESTYC trabaja con datos falsos, proyecciones irreales y datos amañados y sin ética.

Es prácticamente imposible sostener todas estas afirmaciones basadas en datos de otra publicación periodística, como hace Ayala K., comparando los datos reportados por la DIGESTYC y los del MINED. No conozco en detalle el procesamiento de datos del MINED, pero puedo dar fe de la seriedad y competencia técnica y de la ética profesional del personal que tiene a su cargo la producción estadística principal en la DIGESTYC.

Las proyecciones de la población de la DIGESTYC, se basan en el Censo de Población del 2007, Censo que al parecer desconoce Ayala K., pues menciona como referencia el Censo de 1992. Para la producción de indicadores estadísticos se sigue un riguroso proceso estadístico, por ejemplo, del Censo de Población de 2007, se seleccionó una muestra de cerca de 1700 segmentos de forma aleatoria con promedio de 150 viviendas, que se actualizan de manera cartográfica partiendo de una selección aleatoria de conglomerados que es la que se utiliza para seleccionar cerca de 20 mil hogares, con quienes se realizan entrevistas a lo largo de todo el año para formular los indicadores de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, EHPM, cuyos resultados se proyectan por departamentos y a nivel nacional.

Para hacer las proyecciones de población se ha contado con la asistencia de personal experto del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), que desde 1997 es la División de Población de la CEPAL. Las fallas en las proyecciones se deben esencialmente a que se necesita el Censo de Población, que debe realizarse cada 10 años. La DIGESTYC en este período realizó la planificación, formuló el presupuesto, se logró la aprobación técnica de un préstamo del BID para realizar el Censo, se realizó el Censo Piloto y se entrenó personal de cartografía y encuesta estando preparada la Institución para realizar el Censo de Población a mediados del año próximo pasado. Situaciones ajenas a la DIGESTYC, impidieron la realización del Censo. La Ley Orgánica del Servicio Estadístico, vigente, que creó la DIGESTYC en 1955, como el Organismo Rector del Servicio Estadístico Nacional, imposibilita que sea considerado un organismo de bajo nivel en la estructura orgánica del MINEC. Por lo demás la DIGESTYC, en este período formó parte de dos entidades internacionales de alto nivel: “Grupo de Alto Nivel (“High Level Group”), para la Colaboración, Coordinación y Fomento de las Capacidades Estadísticas en América Latina” de la Conferencia Estadística de las Américas, CEA de la CEPAL. Y se formó parte del Directorio de PARIS 21 (Partnership in Statistics for Development in the 21st Century) establecido por las Naciones Unidas, la Unión Europea, la OECD, el FMI y el Banco Mundial.

(*) Sociólogo, Economista, Director General de la

DIGESTYC.