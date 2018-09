Un logro más del Gobierno de Salvador Sánchez Cerén

La derecha política, empresarial y mediática prácticamente ha ignorado el tema, quizá porque es una noticia que no vende, que no genera “rating”, o simplemente, que va contra la lógica neoliberal, pues, en efecto, es un tema (la noticia) propio de la visión de los gobiernos de izquierda.

Nos referimos a la declaratoria de la capital salvadoreña, la tercera en Centroamérica –después de San José y Managua-, libre de Analfabetismo. Esto ocurrió a finales de la semana pasada.

Desde el año 2009, cuando asume el Ejecutivo el primer gobierno del FMLN (de izquierda), se pone en marcha la política para librar a El Salvador del analfabetismo. Lograr que la capital, San Salvador, fuera parte de esos municipios declarados libres de analfabetas es la concreción de esa política y un orgullo para los salvadoreños.

A finales del año la apuesta es que El Salvador sea declarado libre de analfabetismo.

De acuerdo con los estándares internacionales, con el 97.08% de alfabetizados, ya se puede proclamar un municipio o un país libre de analfabetismo.

Esto, por supuesto, no son temas de los analistas políticos de la radio y la televisión, tampoco de los columnistas de los periódicos, por eso no son temas de las encuestas de opinión, sin embargo, en estas casi siempre los encuestados dicen que el Gobierno no hace nada.

Fue importante que la ciudad capital fuera declarada libre el propio día en que se celebra el Día Internacional del Analfabetismo, el 8 de septiembre.

Es importante también recalcar que esta labor de alfabetización no fuera posible sin el voluntariado. El Presidente Salvador Sánchez Cerén informó que 50 mil participan como voluntarios, a escala nacional, en esas labores de alfabetización.

Gracias a esos voluntarios, 94 municipios, incluida la capital, ya ondean la bandera internacional que los acredita como libres de analfabetismo.