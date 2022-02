UES impulsa modernización del proceso de enseñanza aprendizaje

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Durante la celebración del 181 aniversario de fundación, el rector de la Universidad de El Salvador (UES), Roger Arias, enfatizó que en 2022 se ejecutará un proyecto para modernizar el proceso de enseñanza aprendizaje, esto implica la instalación de internet con amplia capacidad, pizarras interactivas y otras mejoras para graduar a los mejores profesionales y potenciar la investigación científica,

La UES denominó el 2022 como el año de la transformación digital, debido al aumento de $10 millones en el presupuesto universitario para impulsar la “Universidad Digital”, más $1 millón destinado al mejoramiento de la conectividad a internet, en total este proyecto tiene un costo de $28 millones.

En 2021 el presupuesto de la institución se incrementó en $35. 3 millones, haciendo un total de $138 millones, incluyendo el fondo general y recursos propios, dicho aumento comprende fondos para becas remuneradas destinadas a estudiantes de bajos ingresos, fortalecimiento de la infraestructura y transformación digital, entre otros.

“Llegar a este momento es haber transitado 181 años de historia que se ha visto marcada por momentos de gloria y dolor, esta casa de estudios se crea para brindar luz y esperanza a los jóvenes de aquel entonces. Desde esa fecha la UES ha venido participando activamente en los grandes cambios y transformaciones de nuestra sociedad, acompañando al pueblo salvadoreño en las aspiraciones de justicia y libertad, pero sobre todo de dignidad, ha sido cómplice también de esas transformaciones sociales, políticas y culturales que han acontecido a lo largo de la historia”, externó Arias.

Recordó que a principios del siglo XX la universidad se involucró activamente en la lucha contra la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez, quien gobernóe l país por 14 años, la UES acompañó y convocó a una huelga de brazos caídos para derrocarlo en ese entonces. El hecho mismo que la universidad se ha incorporado activamente en la defensa de la dignidad, denuncia a la violaciones de los derechos humanos, en la búsqueda de libertad y democracia le costó a esa casa de estudios superiores el martirio de una buena parte de sus hijos, incluyendo autoridades universitarias.

Asimismo, explicó que el Alma Máter soportó cinco intervenciones militares, la primera el 2 de septiembre de 1960, la cual significó la captura del rector, Napoleón Rodríguez Ruiz y el asesinato de un estudiante en la plaza central, así como la captura y tortura de cientos de jóvenes estudiantes quienes tenían la convicción que el país debería transitar hacia la democracia.

El 19 de julio de 1972 también fue intervenida y capturaron al rector de ese entonces, Rafael Menjívar; al decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, Fabio Castillo Figueroa, los obligaron a exiliarse en Nicaragua y posteriormente en Costa Rica, de igual forma capturaron y torturaron a una buena cantidad de trabajadores y estudiantes.

El 25 de julio de 1975 vuelven a intervenir la UES, esta vez incursionaron en el campus de Santa Ana donde capturaron y torturaron a unos jóvenes que se dirigían a marchar en un desfile bufo para denunciar las injusticias, falta de democracia y opresión del entonces presidente, coronel Arturo Armando Molina.

La cuarta intervención ocurrió en 1980 duró casi cuatro años, fue la más cruenta donde tuvo que cerrarse, previo a eso habían otras manifestaciones de amenazas para la institución, voces que se levantaban casi exigiendo la liquidación de la universidad, trajo destrucción de los equipos y laboratorio, exilio del claustro académico, en octubre de 1980 asesinaron al rector mártir, Félix Ulloa, padre del actual vicepresidente de la República, quien acuñó la frase “la Universidad de El Salvador se niega a morir”. La última intervención del 12 de noviembre de 1989 duro alrededor de un año.

El rector de la UES enfatizó que el mecanismo de intervención se cambió, ya no a través de las armas y las botas militares, sino en negarle a la institución un presupuesto adecuado, es el menor de toda la región Centroamericana con apenas el 1.3% del presupuesto general de la nación, Honduras y Nicaragua asigna el 5% a la educación superior, porque esos gobiernos han entendido que invertir en educación es propiciar el desarrollo científico, tecnológico, económico, social y político del país.

“No se vale que algunos dizque analistas políticos de pluma vendida critiquen a esta casa de estudios superiores, y están demandando que la universidad salga las calles cuando no tenemos la obligación de defender sus intereses y caprichos, no somos chucho de finca; la universidad va a salir a la calle cuando se vulneran los intereses de las grandes mayorías; estas personas por qué no dijeron nada cuando los gobiernos de ARENA privatizaron los activos del Estado y robaron al pueblo”, cuestionó.

La UES fue fundada el 16 de febrero de 1841, dos años después inició formalmente sus actividades con las asignaturas de matemáticas puras, lógica, moral, metafísica y física general, durante 1880 nacen las primeras facultades. Actualmente cuenta con 9 facultades en el campus central y las tres sedes multidisciplinarias, de occidente, oriente y la zona paracentral, donde se imparten 169 carreras de pregrado, en 2022 fueron inauguradas tres nuevas carreras, la licenciatura en geología, licenciatura en biología marina e ingeniería en desarrollo de software.

Durante estos dos años de pandemia la universidad se ha esforzado por mantenerse al servicio de la población, las medidas iniciales para atender el COVID-19 fueron orientadas a la producción de alcohol gel y caretas de protección para los centros hospitalarios, y la secuenciación del virus en el Laboratorio de Virología y Microbiología Molecular de la Facultad de Medicina, en coordinación con el Ministerio de Salud.