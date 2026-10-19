UES desarrolla examen de admisión virtual a más de 14 mil aspirantes para ingreso 2027

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Este fin de semana, la Universidad de El Salvador (UES) realizó la Prueba de Conocimiento General para el ingreso 2027. Según las autoridades universitarias, un total de 14 mil 189 jóvenes participaron en esta evaluación que se realizó de manera virtual con escalonamiento horario y respaldo logístico en las 12 facultades de la institución.

Para el ingreso 2027 se sometieron al proceso 14,189 aspirantes, una cifra superior a la registrada para el ingreso 2026, la cual fue de 12,500 aspirantes, según el rector Juan Rosa Quintanilla.

Según las autoridades de la UES, la actividad requirió una planificación meticulosa. La prueba se aplicó de forma virtual en turnos escalonados a las 7:00 a. m., 9:00 a. m., 11:00 a. m., 1:00 p. m. y 3:00 p. m., con esto, se evitó congestiones en la plataforma y brindando oportunidad a todos los participantes. De hecho, la UES ofreció sus laboratorios informativos para que los estudiantes que tuvieran dificultades de conectividad pudieran realizarse desde la UES. En total, la UES ofreció 84 carreras de pregrado para los más de 14 mil aspirantes.

La Dirección de Tecnología de la Información de la casa de estudios trabajó en conjunto con los equipos docentes para monitorear la prueba virtual en tiempo real, para asegurar la transparencia y la integridad del proceso de admisión.

Durante el primer horario habilitado para que los estudiantes hicieran la prueba, las autoridades brindaron una conferencia de prensa para brindar mayores detalles sobre la actividad.

El rector de la UES, Juan Rosa Quintanilla, señaló que esta prueba se podrá hacer, incluso para aquellos que no se registraron oportunamente. “Quiero plantear que esta prueba de conocimiento que hoy hacemos tiene su impacto a nivel nacional y el Consejo Superior Universitario, a partir de la aprobación del plan de trabajo 2027, ha planteado el poder generar condiciones para que aquellos jóvenes que no se registraron oportunamente puedan hacerlo hasta el día 21 de octubre”.

De hecho, los aspirantes tienen hasta ese día para completar con sus trámites o sanar las observaciones.

En cuanto a la modalidad del examen diferido, programado para el próximo 23 de octubre, el rector señaló que se decidió que este sea completamente presencial. Esta decisión responde a posibles limitantes de conectividad que algunos estudiantes podrían enfrentar, asegurando así que “el soporte técnico garantice el ingreso de todos los aspirantes” en las instalaciones físicas de las 12 facultades.

De hecho, la UES informó a las personas aspirantes que no pudieron realizar la Prueba de Conocimiento General para el Ingreso Universitario 2027, que tendrán la oportunidad de efectuar en modalidad presencial el viernes 23 de octubre de 2026.

Durante el examen del sábado, la UES implementó medidas específicas de acompañamiento, ya que aspirantes con discapacidad realizaron su prueba de conocimiento de manera presencial en la Facultad de Odontología.

“La Universidad pone al servicio de la población con discapacidad una serie de programas y servicios, como la asignación gratuita de intérpretes de lengua de señas o tutores que leen y transcriben la prueba. El fin es no solamente garantizar el acceso, sino también la permanencia y el egreso exitoso”, comentó Rosario Villalta, coordinadora de la Unidad de Educación Superior Inclusiva.

En este primer grupo se examinarían 48 aspirantes con discapacidad (37 en el campus central, 5 en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, 5 en la Facultad Multidisciplinaria de Oriente y 1 en la Paracentral), incluyendo 12 aspirantes con discapacidad visual, 5 con auditiva, 6 intelectual (TEA), además de casos físicos y psicosociales.

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