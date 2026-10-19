Padre Henri Cienfuegos: El verdadero culto a Dios es servir al prójimo

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El sacerdote católico Henri Cienfuegos presidió la misa de este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador, y en la homilía reflexionó sobre el verdadero culto al Señor, el cual debe ser sirviendo al prójimo como si fuera El Señor.

El padre Cienfueto sintetizó las enseñanzas de Mateo, quien presenta una reflexión sobre el verdadero culto de Dios. “Mateo dijo, -a ver, ¿cómo es eso que hay hermanos que le están rindiendo culto a Dios de esta manera y otros están con otras realidades? no, no se trata de eso. Tenemos que unificar el culto a Dios-“, dijo el sacerdote, citando a Mateo.

Cienfuegos sostuvo que ahora los cristianos actuales tienen un problema, es que han confundido el “verdadero culto a Dios”. “Un problema que tenemos que ponerle atención y debemos de resolver. ¿Por qué digo que es un problema? porque hemos llegado a pensar que darle culto a Dios o darle a Dios lo que le corresponde, consiste únicamente en venir a misa, únicamente rezar El Rosario, participar en las procesiones o en las actividades parroquiales”. El religioso sostuvo que no es así.

“Muchos estamos viviendo nuestra fe, nuestro seguimiento a Dios, desde una perspectiva como que vamos en carro automático. Algunos que quizás los manejamos, ¿qué es lo que pensamos? Es cosa fácil, no nos vamos a complicar porque no hay que hacer tantos cambios. Así vivimos la fe, pensando que, con venir a misa, ya cumplí, pensando con que me invitan a un Rosario, voy a ir de mala gana, pero ya cumplí, ya quedé bien con Dios, ya hice las paces con Dios. Y ese es un problema, hermanos”, dijo el padre en la homilía.

Por tal, el prelado católico enfatizó que Mateo quiere que los hijos de Dios purifiquen el verdadero culto a Dios. “Aunque todas estas cosas pueden ser buenas y necesarias (las misas, rosarios etc) el Evangelio nos invita a ir más allá y eso es lo que Mateo nos quiere enseñar”.

Cienfuegos señaló que cuando Jesús habla del César, habla de una autoridad, a la que se le deben determinadas obligaciones. “Esto me da pie a hacer una aclaración: un buen cristiano es un buen ciudadano y éste reconoce que tiene responsabilidades civiles, las cuales la cumplir, no las va a ignorar”.

“Al César podemos darle una moneda, podemos pagarle el impuesto y cumplimos con nuestra obligación. Sin embargo, a Dios, no podemos reducirlo a una cuota de tiempo, no podemos reducirlo a una ofrenda económica o a una serie de prácticas religiosas. No podemos reducir a Dios a eso que quizás muchos estamos acostumbrados a hacer”, enfatizó Cienfuegos.

Ya que Dios, reclama a cada cristiano, la vida, el corazón y la manera de relacionarse con los demás. “La forma de cómo nos relacionamos con los demás, es donde se proyecta el verdadero culto a Dios. ¿Pero qué es lo que sucede en esa relación con los demás? entramos en conflicto y es ahí donde comienza el problema”, explicó el padre.

“¿Qué es el verdadero culto a Dios? ¿Dónde o cómo espera Dios que verdaderamente se le rinde tributo, ¿Cuál es la respuesta?: el prójimo. “Debemos comprender que el verdadero culto no solamente consiste en cumplir con las prácticas religiosas, sino en permitir que esas prácticas religiosas que realizas te conviertan en personas más semejantes a Cristo”, puntualizó.

“Pero ¿qué es lo que pasa? venimos a misa, aquí somos los hermanos más hermanos, pero salimos de la capilla y nos olvidamos de lo que hicimos acá. (…) La Eucaristía no puede ser una celebración que termina cuando el sacerdote pronuncia la despedida. Debe de continuar en la vida cotidiana, en la mesa familiar, en el trabajo, en los negocios, en las reuniones, en la convivencia con mis vecinos, incluso en mis conversaciones por WhatsApp”, agregó el padre.

El padre Henri Cienfuegos señaló que si la oración no transforma una manera de vivir, se corre el riesgo de convertirse en una experiencia religiosa superficial. “¿Por qué decimos que el verdadero culto a Dios se proyecta en el hermano?, porque Dios habla en el Génesis que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios”. “Cada uno de nosotros pertenecemos a Dios porque llevamos impresa su imagen en nuestra dignidad humana”.

El líder religioso sostuvo que “llegar a la misa, rezar, encender una vela o participar en una procesión, es una cosa y otra muy distinta es permitir que Dios transforme nuestra manera de pensar, de hablar y de tratar a los demás”, puntualizó.

Ante la pregunta inicial “¿Qué significa darle culto a Dios?”, el sacerdote señaló que significa servir, curar con bondad; consiste en aquel que no lleva la discriminación, al odio o a la violencia, sino al respeto de la sacralidad de la vida, al respeto de la dignidad de los demás, y la libertad y el compromiso de amor por todo y por todos”, finalizó.

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