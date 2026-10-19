Gobierno propone nueva amnistía fiscal para deudores tributarios

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Gobierno le ha pedido a la Asamblea Legislativa que apruebe nuevamente una Ley de Amnistía Fiscal, la cual estaría vigente hasta el 11 de diciembre, según lo señala la propuesta del decreto.

El Ministerio de Hacienda envió la “Ley Especial y Transitoria que Otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias, Aduaneras, de Tránsito y Otras Multas”; el Gobierno señala que a pesar de los regímenes especiales y transitorios que se han emitido, aún existe un segmento de sujetos pasivos y de situaciones, que por diversas razones, se encuentran involucrados en procesos abiertos en materia tributaria, pendientes de resolver, ya sea en sede administrativa o Judicial, con exclusión de las municipalidades; situación que les impiden estar solventes ante el Fisco de la República.

Según el artículo 1 de la propuesta, se concederá el plazo, desde que entre en vigor el decreto, hasta el 11 de diciembre de 2026, para aquellas personas que estén pendientes del pago de sus tributos o multas adeudados al fisco.

Los contribuyentes podrán acceder a una resolución de pago, según el artículo 9 del decreto, a una resolución de pago a plazos, con una primera cuota, que equivaldría al 10% de la deuda y ocho cuotas de forma mensual y sucesivas.

“El incumplimiento de las resoluciones de pago a plazos, después de la vigencia del plazo concedido, dará lugar a la pérdida de los beneficios conferidos en la misma, reactivando las multas, intereses y recargos en la proporción del monto dejado de pagar de la resolución de pago a plazo otorgada”, señala el decreto.

Las facilidades de pagos serán para los procesos pendientes de resolver en la Dirección General de Impuestos Internos, en la Dirección General de Aduanas o ante el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas; ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa o en procesos de Amparo Constitucional. Además de los que se encuentran diligenciando ante la Fiscalía General de la República (FGR) y aquellos ciudadanos que adeudan multas relacionadas con la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o que posean multas determinadas por cualquier institución de la Administración Pública, pero se excluyen las municipalidades.

Esta iniciativa sería discutida en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, este lunes a las 10: a.m.

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