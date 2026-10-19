Gobierno pide incorporar $464,470 de préstamos para nuevo puesto fronterizo en El Poy

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Ministerio de Hacienda pidió a la Asamblea Legislativa modificar el Presupuesto General del Estado 2026 e incorporar $464,470 provenientes de un préstamo del BID para la construcción y equipamiento del nuevo puesto Fronterizo El Poy, así como otros proyectos relacionados al comercio e inversión.

Según el decreto remitido por el Ministerio de Hacienda, los fondos se distribuirán de la siguiente manera: $250,000 para la adquisición e inscripción del terreno donde se construirá y equipará el nuevo Puesto Fronterizo El Poy, en Citalá, Chalatenango. $10,500 para el Portal de Comercio Exterior de El Salvador, que incluye infraestructura tecnológica y equipamiento. $102,870 para el Programa de modernización y fortalecimiento de los regímenes especiales y las inversiones, con actividades de promoción y atención a delegaciones y $101,100 para la Unidad Ejecutora y Administración del Programa BID-5851/OC-ES, destinada a contratar personal y cubrir gastos operativos.

El decreto establece que los recursos se incorporarán al presupuesto institucional del Ramo de Hacienda bajo la Unidad Presupuestaria 28 “Programa de Facilitación del Comercio y de las Inversiones en El Salvador”, con cargo a préstamos externos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los fondos provienen de un préstamo suscrito en mayo de 2024 entre El Salvador y el BID por $84 millones, destinado a financiar el «Programa de Facilitación Comercial y Modernización de Operación Portuaria en El Salvador».

En mayo de este año, se aprobó modificaciones al contrato, mediante el cual, el programa pasa a denominarse «Programa de Facilitación del Comercio y de las Inversiones en El Salvador», comprendiendo entre otras reformas, la redefinición de su objeto y denominación, áreas de intervención, la designación del Ministerio de Hacienda como Organismo Ejecutor y la distribución financiera de los recursos.

La propuesta, según el Gobierno, busca garantizar la ejecución de proyectos estratégicos en materia de comercio internacional y atracción de inversiones, y entrará en vigencia una vez publicada en el Diario Oficial.

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