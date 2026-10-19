Economía enfrenta a Lula y Flávio Bolsonaro en debate brasileño

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Brasilia/Prensa Latina

La economía y el costo de vida marcaron este domingo la segunda pregunta del debate entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, candidatos a la segunda vuelta presidencial brasileña.

Al responder una pregunta sobre la situación económica del país, Lula defendió la distribución de los ingresos como vía para reducir la pobreza y estimular el crecimiento, mientras su adversario criticó el precio de los alimentos y el nivel de endeudamiento de las familias.

“Mucho dinero en manos de pocos significa pobreza y miseria. Y poco dinero en manos de muchos significa distribución de la riqueza, distribución de la renta”, afirmó el mandatario, candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores.

El gobernante sostuvo que es necesario hacer circular el dinero entre la población y destacó las iniciativas de su administración para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, así como la creación y el fortalecimiento de la figura del microemprendedor individual.

Según Lula, el Ejecutivo labora en más medidas para incentivar a esos trabajadores, generar empleos y favorecer el desarrollo y el crecimiento económico.

El presidente también recordó la situación financiera que encontró al asumir el Gobierno y mencionó las obligaciones que Brasil mantenía entonces con el Fondo Monetario Internacional.

Por su parte, Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal, centró sus críticas en el encarecimiento de los productos básicos y en lo que describió como dificultades de los brasileños para mantener su poder adquisitivo.

“¿Hace cuánto tiempo que no pones un pedazo de carne en tu congelador?”, preguntó el senador al dirigirse a los electores, en alusión al costo de la alimentación en los hogares.

El aspirante opositor atribuyó al Gobierno de Lula el deterioro de las condiciones económicas y cuestionó el volumen del gasto público, al que responsabilizó por el endeudamiento y las presiones sobre las tasas de interés.

Flávio afirmó que su posición al frente de la primera vuelta electoral había contribuido a una caída de dos por ciento en los intereses futuros, aunque esa relación fue presentada por el candidato como argumento de campaña.

Asimismo, prometió liberar más de 200 mil millones de reales del presupuesto federal para ayudar a las familias a pagar sus deudas.

La propuesta se relaciona con el llamado “tijeretazo” (tesouraço) anunciado por su campaña, que prevé un amplio ajuste fiscal mediante recortes del gasto público. Sin embargo, economistas cuestionan la viabilidad de alcanzar esa meta sin afectar partidas obligatorias y políticas sociales.

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