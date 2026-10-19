PRO-VIDA celebra 42 años de trabajo comunitario en defensa de la vida y la dignidad humana

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA celebró sus 42 años de trabajo ininterrumpido junto a las comunidades salvadoreñas. En una actividad de conmemoración, reafirmaron la misión que dio origen a su trayectoria en 1984: proteger la vida, promover la dignidad humana y contribuir a que las poblaciones en mayores condiciones de vulnerabilidad fortalezcan sus capacidades y ejerzan plenamente sus derechos.

PRO-VIDA surgió en una de las épocas más difíciles, en medio del conflicto armado de El Salvador. Sin embargo, esta situación no hizo desflorecer a los promotores comunitarios, personal de salud y liderazgos sociales, quienes unieron fuerzas para brindar asistencia humanitaria y acompañar a personas y comunidades afectadas por la violencia, las graves violaciones a los derechos y la exclusión social.

En conferencia de prensa, PRO-VIDA señaló que su historia está marcada por el sacrificio y la entrega, ya que varios de sus fundadores dieron su vida mientras acompañaban a las comunidades, “su legado sigue presente en nuestra identidad y en los valores que defendemos y en el compromiso que renovamos cada día”, destacó la institución en un comunicado de prensa.

La organización no gubernamental enfatizó que tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, se centraron en acompañar los procesos de repoblación, especialmente en Chalatenango; se apoyó el retorno de familias desplazadas por la violencia que y el desafío de reconstruir sus hogares, sus medios de vida y sus comunidades en condiciones de extrema precariedad.

Con el pasar de los años, PRO-VIDA amplió su presencia en otros departamentos de El Salvador y fortaleció su área de intervención para responder a las necesidades y desafíos de la población; por lo que, su labor, evolucionó hacia la salud comunitaria, el agua, el saneamiento ambiental, la vigilancia de la calidad del agua, la gestión de los riesgos, la adaptación y resiliencia frente al cambio climático, la igualdad de género, la seguridad y soberanía alimentaria, y desarrollo territorial y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias.

“A lo largo de este camino, hemos aprendido que las transformaciones más importantes se construyen con las personas, reconociendo sus conocimientos, su capacidad de organización y su derecho a participar en las decisiones que afectan sus vidas”, dijo PRO-VIDA.

Según dijo la organización, la experiencia de los años, les ha permitido fortalecer un modelo de intervención integral que articula la atención humanitaria, comunitaria, acción humanitaria, la defensa de los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Actualmente, organizan su trabajo a través de cinco programas institucionales que les permiten responder de manera articulada a las necesidades y prioridades de las comunidades.

El primero, es la salud comunitaria, ya que promueven la organización y participación comunitaria para fortalecer el desarrollo de la salud. Desarrollan acciones de promoción y atención de la salud, salud sexual y reproductiva, salud mental y salud ambiental.

El segundo, es la gestión integral de los riesgos y cambio climático, ya que fortalecen las capacidades comunitarias para prevenir y reducir los riesgos de desastres, responder ante emergencias y enfrentar los efectos del cambio climático. En este apartado, se incorporan la acción humanitaria, la movilidad humana y la resiliencia climática para proteger la vida y los medios de subsistencia.

El tercer programa es “mujer, género y desarrollo”, donde acompañan procesos de organización, participación y liderazgo de las mujeres, en este, se impulsan acciones para prevenir y atender la violencia basada en género, fortalecer su autonomía económica y promover relaciones más justas e igualitarias en las familias y comunidades.

El cuarto, es el desarrollo local, pues trabajan junto a las organizaciones comunitarias para fortalecer la gobernanza territorial, los derechos de los pueblos indígenas, la gestión hídrica y ambiental, la soberanía alimentaria y las iniciativas de desarrollo económico productivo que contribuyen al bienestar de las familias.

El quinto, es la gestión institucional, ya que se fortalecen sus capacidades organizativas y técnicas mediante la transparencia, la rendición de cuentas, el desarrollo del talento humano, la sostenibilidad, las alianzas estratégicas y la comunicación institucional. En este apartado, procuran que su trabajo responda con calidad y responsabilidad a los compromisos asumidos.

Durante estos 42 años, PRO-VIDA se ha consolidado como una organización cercana a las comunidades, la participación y el fortalecimiento de capacidades locales.

De hecho, informaron que actualmente tienen presencia territorial en 44 distritos y 27 municipios en los 14 departamentos. Cuentan con 162 personas voluntarias, 4 redes nacionales y 4 internacionales. “Estos vínculos representan mucho más que cifras, reflejan relaciones de confianza, esfuerzos colectivos y una historia compartida con comunidades que han demostrado una extraordinaria capacidad para organizarse, superar dificultades y construir oportunidades”, destacó PRO-VIDA.

La ONG enfatizó que cada proyecto es una oportunidad para dejar capacidades instaladas, fortalecer los liderazgos locales y contribuir a que las comunidades cuenten con mayores herramientas para ejercer sus derechos, gestionar sus recursos y enfrentar los desafíos de su entorno, ya que consideran que el verdadero impacto de su trabajo no se limita a los resultados inmediatos de una intervención, sino que también se expresa en la organización, los conocimientos y las capacidades que permanecen en las comunidades.

PRO-VIDA dijo celebrar su historia, pero también mira hacia el futuro. “Sabemos que El Salvador enfrenta importantes desafíos sociales, económicos, ambientales y humanitarios, que requieren respuestas integrales, participación ciudadana y un compromiso sostenido con los derechos humanos. Por ello, reafirmamos nuestra decisión de seguir fortaleciendo nuestras capacidades institucionales y territoriales, innovando en nuestras formas de trabajo y promoviendo iniciativas que respondan a las realidades de las comunidades”, puntualizó.

Después de 42 años, mantienen viva la convicción que les dio origen, “la vida y la dignidad humana deben estar al centro de cada esfuerzo”.

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