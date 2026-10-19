Ortiz cuestiona “improvisación” de Bukele sobre plan de liberación de colaboradores de pandillas

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, consideró que las recientes declaraciones del presidente Nayib Bukele para revisar los casos de los colaboradores de pandillas, denota “improvisación”.

Ortiz planteó en Encuentro con Julio Villagrán que previamente, “se ha expresado que se atiende esta situación de otra manera y resulta que no; ya es bien difícil, emitir una opinión con base a puras especulaciones”.

Es de recordar que, en abril de este año, el hermano del presidente de la República, Ibrajim Bukele, reveló que existe un equipo “independiente” que revisa “caso por caso” “las denuncias” de los muertos e inocentes detenidos bajo el régimen de excepción. Bukele confirmó que se evalúa los casos, pero no se trata de una comisión, sino como una especie de “plan” para liberar a parte de la población que está en la cárcel.

Estas declaraciones fueron fuertemente criticadas en la opinión pública debido a su contradicción en su misma narrativa. Tres días después, se retractó y acusó a los medios de “tergiversar” las declaraciones. Bukele dijo entonces que se refería a colaboradores de pandillas ocasionales, es decir, que no tienen vínculos con las estructuras criminales y que se evaluarán para incorporarlos al Plan Cero Ocio.

Claudia Ortiz señaló que «el problema que tenemos en el país, es un modelo de seguridad y justicia que es insostenible». Ortiz reconoció que el régimen de excepción, sí ha dado resultados con respecto a la seguridad de la población, pero lo que se pide, es justicia para el que no ha cometido nada y paga en la cárcel y justicia para aquel que ha cometido crímenes atroces, imponiéndole una condena por sus actos.

Ortiz agregó que, en el sistema penitenciario, existen desapariciones forzadas y tampoco se cumplen las cartas de libertad emitidas por los jueces. Por lo que, se debe enfocar en la justicia que se imparte en el país.

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