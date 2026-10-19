Cómo armar un presupuesto mensual antes de asumir una nueva cuota

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Un presupuesto mensual permite saber cuánto dinero entra, qué parte ya está comprometida y qué margen queda para otros objetivos. Más que limitar gastos, sirve para tomar decisiones con cifras concretas antes de incorporar una nueva obligación.

Antes de solicitar tarjeta de crédito, conviene calcular cuánto podrías destinar a futuros pagos sin afectar alimentación, vivienda, transporte, ahorro u otros compromisos. Esa referencia debe salir de tus propios números.

Ingresos netos y gastos fijos: el punto de partida

Para saber cómo hacer un presupuesto mensual, empieza por el dinero que realmente tienes disponible. Si trabajas en planilla, utiliza como referencia el ingreso neto que recibes después de los descuentos correspondientes.

Luego registra los gastos que suelen repetirse:

Vivienda: alquiler, mantenimiento o cuota correspondiente

alquiler, mantenimiento o cuota correspondiente Servicios: electricidad, agua, internet, telefonía y otros pagos básicos

electricidad, agua, internet, telefonía y otros pagos básicos Alimentación: compras para el hogar y gastos habituales de comida

compras para el hogar y gastos habituales de comida Transporte: pasajes, combustible u otros traslados necesarios

pasajes, combustible u otros traslados necesarios Deudas vigentes: préstamos, cuotas y otros financiamientos

préstamos, cuotas y otros financiamientos Otros compromisos: seguros, educación u obligaciones recurrentes

Después incorpora los gastos variables, como salidas, entretenimiento o compras personales. Separarlos permite distinguir las obligaciones difíciles de reducir de aquellas que pueden ajustarse cuando necesitas liberar dinero.

Regla 50/30/20 aplicada a un sueldo en soles

La regla 50 30 20 es una referencia sencilla para distribuir el ingreso. No tiene que cumplirse exactamente, pero puede servir como punto de partida para ordenar las categorías.

Supongamos un ingreso neto mensual de S/3.000:

Destino Porcentaje orientativo Monto Necesidades y obligaciones 50% S/1.500 Gastos personales y deseos 30% S/900 Ahorro y metas financieras 20% S/600

El primer grupo puede incluir vivienda, alimentación, servicios, transporte y obligaciones que deben pagarse durante el mes. El segundo reúne gastos con mayor margen de ajuste, mientras que el tercero puede destinarse a ahorro, fondo de emergencia u objetivos financieros.

Si ya tienes deudas, evita contabilizarlas dos veces. Las cuotas obligatorias forman parte de tus compromisos mensuales; un abono adicional para reducir una deuda, en cambio, puede considerarse dentro de tus metas financieras.

Un presupuesto mensual con deudas tampoco necesita encajar perfectamente en estos porcentajes. Si tus necesidades representan el 60% del ingreso, el método puede ayudarte a detectar qué otras categorías requieren ajustes.

¿Cuánto del ingreso conviene destinar a deudas?

Como referencia de educación financiera, puede considerarse que el conjunto de pagos mensuales de deudas no debería superar aproximadamente el 30% de los ingresos. Este porcentaje sirve como señal orientativa, no como un límite que funcione igual para todas las personas.

Puedes calcularlo así:

Pagos mensuales de deudas ÷ ingreso mensual × 100

Por ejemplo, si recibes S/3.000 y destinas S/600 al mes a distintos créditos:

S/600 ÷ S/3.000 × 100 = 20%

Tus compromisos financieros representan entonces el 20% del ingreso.

Si tomaras el 30% como referencia, S/900 equivaldrían a ese nivel para un ingreso de S/3.000. Sin embargo, la diferencia de S/300 no significa necesariamente que puedas asumir una cuota adicional por ese monto.

Primero debes comprobar cuánto queda después de pagar vivienda, alimentación, servicios, transporte y otras necesidades. Ante la pregunta de cuánto ingreso destinar a deudas, ese margen disponible es tan importante como el porcentaje.

¿Dónde entra una tarjeta dentro del presupuesto?

La tarjeta debe registrarse según los gastos que realices con ella, no como una nueva fuente de ingresos.

Si pagas S/150 de supermercado con tarjeta, esos S/150 siguen perteneciendo a la categoría de alimentación. Lo que cambia es el medio de pago y el momento en que deberás disponer del dinero para cancelar el consumo.

Las compras en cuotas requieren una atención adicional. Si ya tienes tres cuotas mensuales de S/100, debes reservar S/300 antes de decidir cuánto puedes comprometer en nuevas operaciones.

Por ejemplo, con un ingreso de S/3.000 podrías organizar el mes así:

S/1.450 en necesidades y gastos fijos

S/500 en cuotas de deudas existentes

S/500 destinados a ahorro

S/350 en gastos personales

S/200 todavía disponibles

En este escenario, los S/200 restantes permiten visualizar mejor el margen del presupuesto. Un límite de crédito superior no modifica cuánto dinero tendrás disponible para pagar cuando llegue el vencimiento.

Una revisión de 15 minutos para ajustar el presupuesto

Los gastos y los ingresos pueden cambiar de un mes a otro. Por eso, una revisión breve ayuda a mantener el presupuesto actualizado sin tener que rehacerlo desde cero.

Puedes seguir esta rutina:

Compara los ingresos reales con los que habías previsto Revisa cuánto gastaste en cada categoría Actualiza las cuotas pendientes para el siguiente mes Detecta gastos variables que aumentaron más de lo esperado Calcula cuánto puedes destinar a ahorro u otros objetivos Ajusta el mes siguiente antes de sumar nuevas obligaciones

Si los pagos de deudas empiezan a ocupar una parte cada vez mayor del ingreso o te obligan a recortar necesidades básicas, conviene priorizar la recuperación de margen antes de incorporar nuevos compromisos.

El presupuesto permite establecer un límite basado en tus ingresos y obligaciones reales, en lugar de partir del monto de crédito que tengas disponible.

Por eso, un presupuesto mensual bien organizado sirve para responder una pregunta concreta antes de asumir una nueva cuota: cuánto puedes pagar cada mes sin desplazar gastos esenciales, ahorro u otros compromisos ya previstos.

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