Celebran el 46 aniversario de la unión de las 5 organizaciones guerrilleras del FMLN

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Redacción Nacionales

Ramón Suizo

Al son de las canciones guerrilleras, entonadas por el conjunto “LOS COMPAS DEL PUEBLO” y con la consciencia solidaria e internacionalista de los miles de combatientes, considerados como héroes porque entregaron su vida por la liberación de su pueblo, se celebró, en la Comunidad San Francisco Echeverría, el 46 aniversario de la unión de las cinco organizaciones político militares que le dieron vida al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Fueron las organizaciones Fuerzas Populares de Liberación, FPL, surgidas el 1 de abril de 1970; el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que se dio a conocer el 2 de marzo de 1972, al adjudicarse una operación militar; La Resistencia Nacional (RN), el 10 de mayo de 1975; el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC), constituido el 25 de enero de 1976, y el Partido Comunista Salvadoreño, nacido el 28 de marzo de 1930, que el 10 de octubre de 1980 se unieron para darle vida el guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que en 1981 se levanta en armas en una guerra civil que dura doce años.

De acuerdo con analistas, el FMLN fue la mejor guerrilla surgida en América Latina, que combatió a una dictadura militar y oligarquía criolla, pero no pudo vencerlos y tuvo que negociar la paz, luego de un largo proceso que concluyó con la firma del Acuerdo de Paz, en Chapultepec, México, el 16 de enero de 1992.

El FMLN se convirtió en partido político y gobernó El Salvador de junio de 2009 a mayo de 2019.

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