El turismo salvadoreño sigue avanzando

Iris Gálvez @SAmigosCoLatino Esta semana el ministro de Turismo de El Salvador Napoleón Duarte Durán dio detalles de cómo avanza el sector gracias a las estrategias implementadas no sólo dentro del país, sino también en eventos internacionales en los que se promociona lo más atractivo del “pulgarcito” de América. Desde que inició la gestión del ministro Duarte Durán se ha enfocado a promover la belleza natural y la riqueza cultural e histórica con la que cuenta el país. Las ferias internacionales, tanto en Europa como en Sudamérica han sido las vitrinas por excelencia de los productos y servicios turísticos que se ofrecen y los turistas han sido atraídos por la experiencia que le representa llegar a una cultura diferente a la cotidiana. Los datos avalan la gestión del ministro Duarte Durán, desde que inició su trabajo los índices han ido al alza y lo ha comprometido de igual manera a seguir innovando y estar un paso adelante de las estrategias de los países vecinos para seguir atrayendo más turistas y que el sector siga creciendo y volviéndose un factor indispensable en el progreso del país. “Yo quisiera recordar los ejes fundamentales con los que iniciamos nuestro trabajo y que dicho sea de paso han sido muy favorables: posicionamiento competitivo, el espacio turístico integrado y sostenible, destinos auténticos y sustentables, también incluimos un eje empresarial con el que conectamos el sector público con el privado y por supuesto incluimos la parte cultura. Con lo anterior logramos construir un modelo favorable para nuestro turismo”, afirmó el ministro Durán. Hasta el momento, en el tercer año de este periodo presidencial se ha aumentado más de un 5% en afluencia de turista y a pesar de que va a medio año el ministro asegura que se lograrán superar lo datos de años anteriores, realmente las estrategias están funcionando, lo viajes de familiarización de periodistas de Europa y Sur América, la presencia de El Salvador en ferias internacionales de turismo le han permitido un repunte muy importante en los mercados de sur América. Los centroamericanos siguen siendo la base del crecimiento del turismo regional y por supuesto los turistas norteamericanos los siguen conquistando y siguen visitando el país. “Acabamos de recibir el perfil del turista internacional que nos visita y encontramos que: el 72.1 son hombres y el resto mujeres, además, algo interesante que encontré es que el turista que llega es menor de 44 años; algo que me llamó mucho la atención es que este turista que nos deja tanto recurso económico tienen un trabajo, son personas productivas y la mayoría son del sector privado, mezclan su visita de negocio con turismo”, detalló el ministro. La competencia es feroz entre los países y ponen su mejor cara para llamar la atención del turismo. “Nosotros invertimos recursos en la oferta turística y en la demanda turística, lo que significa invertir más recursos, es importante viajar y estar presente en las reuniones y permitir promocional y conocer los avances del rubro”. A la hora de promover se utilizan todos los recursos que se tienen a la mano, publicitarios, promocionales, directamente con tour operadores, presencia de información en aviones y exposiciones en ferias, con el trabajo realizado se logra atraer turistas que se van contentos con lo que encuentran, hay testimonios en revistas de Bélgica, España o Estados Unidos que cuentan lo magnífico que fue la experiencia de visitar el país. Con respecto a los proyectos que se están trabajando del tronco del país el ministros afirmó : “El proyecto del cerro verde está apunto de finalizar en su primera fase con el que pondrán a disposición 6 habitaciones, se ha limpiado y acondicionado para que sea una estancia de excelencia, la primera administración será por parte de CORSATUR para poder obtener recursos y continuar con el trabajo, no habrá comida pero si áreas para barbacoas y estancias cómodas, será un hotel 5 estrellas , se calcula que en un par de semanas se realice la inauguración y ese mismo día se firme la autorización para la segunda etapa”. Este año ha sido un año productivo en tema de cruceros, se ha logrado que los cruceristas pasen la noche en el país y hagan turismo en nuestras playas, se han logrado colocar 8 cruceros, desde el 2004 se ha empezado a hacer el trabajo para atraer cruceros, con el paso del tiempo se han traído entre 3 y 4 cruceros al año y hasta este que doblamos la llegada. MITUR agradeció la gestión de CEPA con recursos propios han creado áreas para que los visitantes disfruten y puedan bañarse con seguridad. Con la marca país ya se está trabajando para promocionarla internacionalmente y volver más fuerte la imagen de El Salvador. También como Ministerio de Turismo se está trabajando para incluir a los jóvenes en el sector y así activar la economía familiar y alejarlos de la delincuencia. La actual gestión no ha escatimado en recursos ni trabajo para llegar a más turistas y seguir adelante con el posicionamiento de El Salvador en mercados internacionales, continuar siendo uno de los principales pilares del desarrollo económico de la nación y de las familias salvadoreñas.

