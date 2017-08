TSE pide no generar incertidumbre con versiones infundadas de fraude

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) lamentaron anoche que algunos sectores estén generando incertidumbre sobre el proceso eleccionario de 2018, y divulgando ideas de fraude.

Los magistrados Miguel Cardoza y Sonia Liévano aseguraron que el tribunal no tiene atrasos importantes en el calendario electoral, y están avanzando de acuerdo con los tiempos estipulados.

“Estamos generando una sensación de tanta incertidumbre y tanta duda que en el fondo está afectando al proceso mismo y a la credibilidad del proceso”, manifestó Cardoza durante el programa Debate del canal 35.

Cardoza defendió el proceso electoral y manifestó que es confiable pues está abierto a la vigilancia de los partidos políticos durante toda la trayectoria de la elección.

Sectores de derecha han estado insistiendo en supuestas señales de fraude electoral, debido a que el Ministerio de Hacienda redujo el presupuesto para las elecciones de 2015, como parte de las medidas de austeridad fiscal exigidas por la misma oposición política de derecha.

El magistrado señaló que las dudas pueden obedecer a una falta de comunicación efectiva del trabajo que está desarrollando el tribunal y posiblemente a los problemas que se generaron en las elecciones de 2015, pero en todo caso, los comicios de ese año dieron como resultado la elección de funcionarios.

“Tenemos un problema de comunicación y eso estamos tratando de resolverlo, pero además se ha generado una sensación de fraude y un fantasma de fraude recorre toda América Latina. En todos lados estamos viendo eso y las oposiciones en diferentes países están quejándose de fraude”, añadió Cardoza.

A pesar de descartar cualquier asomo de fraude, los magistrados sí reconocieron que el fallo de la Sala de lo Constitucional que prohíbe la participación de integrantes de los partidos políticos en las juntas receptoras de votos está añadiendo complicaciones al proceso.

La magistrada Liévano dijo que el TSE debe capacitar a 95 mil personas para que participen en las mesas de votación el día de la elección, pero hay incertidumbre sobre la posibilidad de que los partidos políticos no puedan cumplir con la entrega del listado con sus propuestas de miembros de mesas. Estos listados deberán presentarse cuatro meses antes de la elección y el Tribunal debe llevar a cabo luego un proceso de depuración de esos nombres.

“Lo importante es que nosotros necesitamos tener integradas esas mesas, esa es nuestra mayor preocupación, el mayor interés y el mayor esfuerzo que estamos haciendo en ese sentido”, dijo la magistrada.

De acuerdo con el magistrado Cardoza, hay una preocupación por lo que pasó en 2015 y que los partidos, especialmente los más pequeños no tengan la capacidad de enviar completo su listado para miembros de mesa. “Mucha gente no quiere llegar a cuidar mesas por lo que le pasó en 2015, que se quedaron trabajando hasta un día después, y lo otro es que ahora hay una prohibición que los afiliados a los partidos políticos no pueden ser miembros de mesa. Esas dos situaciones nos indican a nosotros que puede haber problemas”.

El magistrado descartó el mecanismo del sorteo de nombres en el padrón electoral, que es la otra opción que establece la ley, debido al corto tiempo que habría entre la aplicación de ese procedimiento y la elección, que serían tres meses. “Si hay 30,000 personas que hay que ubicar en todo el país, en tres meses no lo podemos hacer, entonces, el sorteo es imposible”, advirtió.

Ante estas situaciones, el TSE trabaja en un proyecto de voluntariado, con el apoyo del PNUD. Este consiste en la creación de un sitio web, que estaría disponible en septiembre, donde se divulgará todo el proceso a implementar en la elección, para que las personas interesadas en participar puedan ingresar a esa página y capacitarse. “Si alguno se entusiasma con ser miembro de mesa, ahí se va poder inscribir y nosotros vamos a poder ir registrando esas inscripciones”, explicó.

Cardoza también manifestó que el proceso enfrenta problemas de financiamiento en varios aspectos y que una de las áreas desfinanciadas es la tecnológica. El Tribunal aprobó por mayoría de 4 a 1, licitar en la bolsa de productos y servicios (BOLPROES) el 60% de los servicios que requieren.

“Queremos ver cómo cubrimos. Vamos a las licitaciones y vamos a esperar cuánto resulta y ver si las podemos cubrir (los costos)”, señaló.

El magistrado afirmó que, debido a las limitantes financieras, se está tratando de contratar tecnología para contar las marcas de preferencia y el voto fraccionado, por lo menos en los departamentos con mayor cantidad de diputados como San Salvador y La Libertad que es donde se dieron mayores complicaciones en las elecciones de 2015.