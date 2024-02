TSE obedece a decisiones no tomadas dentro del Tribunal: Ruth López

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Después de una semana de los comicios presidenciales y legislativos, continúan las irregularidades y falta de transparencia en el escrutinio final, donde no existe igualdad de condiciones de los partidos en la vigilancia, ya que prevalece la cantidad de personas de Nuevas Ideas, tal como ocurrió en la conformación de las Juntas Receptoras de Voto (JRV) el día de las elecciones.

La abogada y experta electoral, Ruth Eleonora López, señaló que hay un Tribunal Supremo Electoral (TSE) ausente de su actuación jurisdiccional y falta de carácter en la condición de juez, ha faltado un orden y control en el proceso.

“Las elecciones 2024 es como cuando a un avión le fallan varios sistemas, pero el piloto decide continuar. La falta de independencia en el TSE es evidente y desafortunadamente obedece a otras decisiones, que no están tomándose dentro del Tribunal”, afirmó.

Asimismo, dijo que el contexto del proceso ha sido bastante irregular y no solo por la cantidad de reformas, como listas abiertas, financiación de los partidos, pasar de una fórmula de cocientes y residuos a una de divisiones, un sistema tomado de partidos diferentes en otros países.

“Hay un problema de diseño de la ley y por eso el Tribunal debió pedir más dinero, no se sabía la cantidad exacta del padrón, no sabe dónde está la gente y por eso hubo tantos inconvenientes; aquí no importa por quién haya sido emitido el voto, se debe defender porque se está avasallando”, enfatizó.

El escrutinio final legislativo inició el pasado 11 de febrero, con la instalación de 300 mesas de trabajo en el Gimnasio Nacional Adolfo Pineda, en un principio el TSE afirmó que el conteo de votos sería papeleta por papeleta, sin embargo, se dio la orden que en este proceso se respetará el trabajo de la JRV en cuanto a la calificación de votos válidos, fraccionados, nulos, impugnados y abstenciones.

Los partidos de oposición exigen que en cada mesa se revisen los votos nulos, pero el TSE indicó en el instructivo que no se hará una nueva calificación de votos distinta a la hecha por las JRV el 4F.

En una de las mesas de San Vicente apareció un voto clasificado como válido a pesar de tener dos marcas de bandera, el vigilante de ARENA denunció que era nulo, pero bajo las reglas actuales y con la presión de Nuevas Ideas, la mesa decidió dejarlo tal cual a favor del partido oficialista.

La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, aseguró que los errores de la elección no los están corrigiendo, al contrario, cada día se van agravando. Cada cinco minutos los integrantes de las mesas del escrutinio levantan una página color verde, en señal que necesitan soporte técnico.

“Estaremos reportando y replicando todas las anomalías, llamo a todos, sin importar el partido, a exponer cada sinverguenzada de la que sean testigos, estamos pidiendo que se revisen los votos declarados como nulos, ya que eso garantizaría transparencia en el proceso, pero el TSE estableció en un instructivo que no se hará una nueva calificación de votos”, enfatizó Ortiz.

Según los partido de oposición, los datos que se fueron haciendo público, poco a poco crearon aún mayor incredulidad de la población, sobre el proceso electoral, y la incapacidad del TSE al mencionar que el 13% de las actas procesadas dieron un millón de votos, es decir, que al final del 100% del conteo daría como resultado 7 millones de votantes, cuando la población salvadoreña es un poco más de 6 millones, incluyendo los que registran a sus hijos nacidos en el extranjero.

Para este conteo, el TSE ordenó que todas las cajas de votos del país, fueran trasladadas a San Salvador, pero terminaron en “custodia”por miembros del partido oficial, en otros casos algunas Juntas Electorales no pudieron remitir las cajas porque “nunca las recibieron”, otras aparecieron abandonadas en diferentes lugares, y fueron ciudadanos que reportaron haberlas encontrado y públicamente lo notificaron al TSE, vía redes sociales.

“En consecuencia del estado caótico, viciado, y claramente inclinado a favorecer un fraude electoral para beneficio del gobierno y su partido oficial, demandamos respetar nuestro voto, invocando a una nueva elección para diputados o en su defecto un conteo voto por voto”, recalcaron los partidos de oposición.

Magistrado suplentes

El pasado 11 de febrero cuando inició el escrutinio final legislativo, se difundió en redes sociales una carta donde cuatro de los cinco magistrados suplentes del TSE se desligaron del proceso electoral, excepto Marlon Cornejo, porque la máxima autoridad ha tomado decisiones inconsultas.

“Ya no estamos en la posición de aceptar decisiones y actuaciones que no hayan sido emanadas en forma legal y correcta del pleno, así como declaraciones y compromisos que no hayan sido legalmente tomados y mucho menos tomados unilateralmente”, reza el documento.