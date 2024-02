No vamos a ser parte de este proceso fraudulento que el tribunal quiere montar”: ARENA

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) dijo que se abstendrá de participar en el escrutinio final para Asamblea Legislativa si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no brinda las condiciones necesarias para que cada partido defienda los votos. ARENA ha señalado que el organismo colegiado está condicionado por el partido político, Nuevas Ideas.

“Nosotros como ARENA dijimos ayer (el domingo) por la noche que nos retirábamos del escrutinio final porque no íbamos a validar todo este proceso ilegal e ilegítimo que está llevando el Tribunal Supremo Electoral”, expresó el presidente de este instituto político, Carlos García Saade.

Para Saade, el proceso ha llevado consigo, vicios desde un inicio, “no ha habido igualdad en las condiciones de la competencia, esperábamos que, en un momento, el tribunal cambiará a bien, que fue un árbitro que fuera ecuánime y equilibrado, lo cual no ha hecho”.

“Desde el domingo venimos reportando varias fallas dentro del mismo proceso de escrutinio final que se ha montado para la Asamblea Legislativa: gente que entra a los lugares de trabajo sin credencial, no nos notifican el incremento de credenciales para vigilantes, en la mañana nos decían que eran 100, luego nos dicen que son 300, vemos cómo también empiezan a salir varios detalles en las Juntas Receptoras de Votos que se están abriendo”, explicó Saade.

Por ejemplo, planteó García Saade, en una Junta Receptora había solo 187 firmas y papeletas habían más de 400, “ese tipo de cosas son las que nosotros venimos denunciando desde un inicio”.

“Este proceso ha sido viciado, incluso 4 magistrados suplentes del tribunal dijeron que los propietarios y un suplente más, estaban condicionados por alguien y ese alguien es Nuevas Ideas. Los magistrados están del lado del oficialismo y están recibiendo instrucciones de ellos”, agregó Saade, en referencia a la misiva relevada por El Faro, sobre cuatro magistrados suplentes que se desligaron de las decisiones del TSE.

“Como ARENA insistimos que si no se dan las condiciones para que este escrutinio final sea algo equilibrado, que se rija bajo las leyes y el instructivo emitido por los magistrados, no vamos a participar, no vamos a ser parte de este proceso fraudulento que el tribunal quiere montar”, remarcó el dirigene político tricolor.

Pese a que ha transcurrido más de una semana de las elecciones, Saade consideró que “están a tiempo de corregir el rumbo de esta elección. La elección ya es demasiada cuestionada para que tenga algún tipo de validez a nivel internacional. La única forma en que podrían limpiar el nombre del tribunal sería: contando voto por voto, que se le den las mismas condiciones a todos los partidos políticos para este escrutinio final, que los magistrados inmediatamente convoquen a todos los partidos, para que nos dejen claras las cosas. Mientras esas condiciones no se aclaren, nosotros como ARENA no vamos a participar”.

Además, ARENA, puntualizó que el informe escrito ya se les presentó a la comunidad internacional; de hecho, luego de brindar la conferencia asistirían a reuniones con el cuerpo diplomático del país para presentarles el informe de todas las anomalías en el proceso.

La diputada y candidata a su reelección, Rosa Romero, sostuvo que “como oposición, no estamos pidiendo que nos ayuden, sino, lo que pedimos es que el tribunal cumpla con su rol y que se respete la voluntad de los electores”.

Uno de los mecanismos de transparencia de este proceso, comentó Romero, es que en este escrutinio final se haga el trabajo que no se hizo por las Junta Receptora de Votos el domingo, cuando el sistema falló, así como papeletas que se perdieron, entre otras irregularidades. “Es el momento propicio para sanear el proceso; el Tribunal tiene esa gran oportunidad de limpiar su cara y hacer las cosas de manera transparente”, agregó.

“Nos dijeron que iban a ver participación de 100 vigilantes por partido, pero vemos que Nuevas Ideas tienen 4 o 5 en mesa; entonces, vemos que no se está cumpliendo el instructivo (del TSE)”. Romero sintetizó que existen “suficientes razones” para anular estas elecciones