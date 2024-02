FMLN cataloga como “un desastre” el escrutinio final del TSE

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) catalogó al Tribunal Supremo Electoral como “un desastre”, luego de las irregularidades que se han presentado desde el día de la elección hasta el presente escrutinio de la Asamblea Legislativa.

“El tribunal está sometido al Gobierno, ha dejado de tomar decisiones, ha abandonado sus competencias y en el día a día ha perdido la agenda; hay que prestarle un lapicero para que vuelvan a hacer, lo que corresponde a los días de la semana, porque hay otros que le están haciendo la plana; no había necesidad de todo esto, es inexplicable para el país; ¿cómo pudo suceder esto?”, cuestionó Oscar Ortiz, secretario general del FMLN.

El representante efemelenista sostuvo que por más justificaciones que se quieran dar, “para los partidos políticos nos es muy complicado tratar de darle una respuesta lógica a la población; aquí no hablamos de datos, de números, de quien quedó en primero y segundo, queremos recuperar algo que siempre ha tenido el país, respeto a las reglas básicas, respeto al Código (Electoral), respeto a los reglamentos, respeto a la Constitución especialmente, pero hoy, todo eso se ha echado al traste (a perder)”.

Ortiz añadió que no han participado en el escrutinio definitivo de Asamblea, ya que el organismo colegiado no les ha brindado las credenciales. “¿Cómo es posible que haya un aparato político ligado a la estructura pública del Estado de manera ilegal, que ya tiene todas las condiciones para estar en un lugar y el resto de los partidos no tenemos absolutamente nada? A juicio de Ortiz, se pretende imponer una lógica de número de diputados y diputadas, “está claro que hay diputados de la oposición en San Salvador, San Miguel, La Libertad, Morazán, Chalatenango y otros. ¿La pregunta que volvemos a hacer, por qué están bloqueando todo?”.

La Comisión Política del FMLN acordó que este 13 de febrero se presentarán al Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda y se llevará al equipo para la vigilancia del conteo de votos. También, se nombrará a un equipo de vocería. “Los únicos que se han instalado ahí con las reglas aceptadas por el mismo tribunal, de manera indecente, son los que ya sabemos, el resto estamos sin una condición mínima para poder instalarse ahí”.

Ortiz puntualizó que todas las irregularidades, violaciones a las leyes, Constitución y reglamentos eran suficiente para que las elecciones no se efectuaran. No descartan que podrían pedir la nulidad de las elecciones