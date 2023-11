Triguillas denuncian impago salarial y amenazan con no jugar el partido contra Águila

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

El equipo femenino de Club Deportivo FAS denunció a la junta directiva del club tigrillo de acumular una deuda de un mes y 25 días, sin respuesta favorable hasta la fecha, por la cual, aseguraron que de no tener solvencia, no disputarán el juego de vuelta ante Club Deportivo Águila correspondiente a los cuartos de final, en el cual, las tigrillas tienen ventaja de 3-2 el fin de semana anterior.

“La plantilla de jugadoras de Club Deportivo FAS queremos hacer público por medio de la presente nota que la junta directiva del equipo nuevamente tiene una deuda de un mes (octubre) y 25 días de noviembre con nosotras. Hemos intentado buscar una solución llegando a la oficina de la institución para hablar sobre la situación, la cual ha sido rechaza”, señalaron las jugadoras a través de X (ex Twitter).

“Actualmente nos encontramos peleando un boleto rumbo a la semifinal de nuestro torneo, donde llevamos la ventaja de haber ganado el juego de ida 3 a 2 contra Águila, en casa. Hemos decidido no presentarnos al partido de mañana (hoy) si hoy viernes no recibimos el pago completo. Lamentamos llegar hasta este punto, pero consideramos que esta situación es insostenible”, agregaron.

Las jugadoras desmintieron la versión que el club dio hace algunos días, de que el equipo no había tenido el pago porque no tenían cuenta bancaria, y aseguraron que esta problemática se debe a los problemas administrativos de FAS. “Las puertas se mantienen cerradas con llave para que no entremos a querer conversar con ellos. El mes pasado se justificaron que el pago no se había realizado porque no tenían nuestra cuenta bancaria y es falso. Esta situación es debido al desorden administrativo que existe en FAS y el nulo apoyo a nuestro equipo femenino”, destacó el equipo.

El equipo expresó que decidieron no presentarse al partido de hoy sábado de no recibir el pago completo. Y lamentó tomar este tipo de acciones, pero viven una situación “insostenible” y “queremos darnos a respetar dentro de esta profesión que tanto amamos”.

Este tipo de problemática se da en un contexto donde, en semanas anteriores equipos de la Liga Femenina se han quejado por la falta de compromiso de los dirigentes y a pesar de las denuncias que han señalado a través de redes sociales, no existe avance por parte de los involucrados y tampoco ninguna postura oficial de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT).

En casos anteriores, el equipo femenino de Santa Tecla se negó a disputar la jornada 10 de la fase regular del Apertura debido a que la dirigencia adeuda 2 meses de salario al equipo, y las jugadoras consideraron que el fútbol femenino se deja en “segundo plano”.