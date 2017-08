Tres universidades apoyan anteproyecto de “Ley de Reparación a Víctimas del Conflicto Armado”

@SilviaCoLatino

La propuesta para una “Ley de Reparación Integral para las Víctimas del Conflicto Armado” será presentada ante la Asamblea Legislativa por Las organizaciones de derechos a las víctimas, el próximo 31 de agosto, la cual cuenta con el apoyo de la Universidad de El Salvador (UES), Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) y la Universidad Luterana Salvadoreña (ULS).

“Desde siempre hemos sostenido la postura que sin verdad, sin justicia, sin reparación es imposible la reconciliación en el país. Hay una voz que ha sido silenciada desde siempre, una mirada que no le han permitido estar presente en todos estos años, aun en el proceso de los Acuerdos de Paz, las víctimas jamás han sido centrales en este país”, afirmó Omar Serrano, vice rector de Proyección Social de la UCA.

La Ley de Reparación Integral para las Víctimas del Conflicto Armado tiene como objetivo establecer medidas de reparación a cargo del Estado de El Salvador, en beneficio de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario, durante el conflicto armado interno y el contexto previo de represión a este.

“Esas voces que nos permiten ver lo que los victimarios y los no involucrados no ven, todo eso está plasmada en este propuesta de ley; soy de los convencidos que mucho de lo que estamos viviendo en este momento se debe, a lo que no se hizo después de la guerra, porque las víctimas fueron invisibilizadas”, acotó.

Fidel Nieto, rector de la Universidad Luterana Salvadoreña, afirmó que el acompañamiento de este centro de estudios superiores está ligado a su compromiso permanente de las causas de los excluidos y de las mayorías, para construir realmente un país más justo.

“Nos comprometemos como universidad seguir todo el proceso y apoyar todas las acciones que sean necesarias para que esta propuesta se convierta en ley de la República; y que desde el momento que se presente en la Asamblea Legislativa este es nuestro compromiso. Y no podemos hacer menos, con esta situación, sabemos que hay miles de víctimas de graves atropellos a sus derechos humanos por parte del Estado y cuerpos represivos que ya no existen, porque fueron desmontados, pero tiraron un velo sobre los responsables a todas estas violaciones”, indicó Nieto.

Vicente Cuchillas, decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, en representación del rector del “Alma Máter” reafirmó que acompañarán la iniciativa que impulsan las organizaciones sociales en la búsqueda de justicia para las víctimas, que han vivido una situación de desinterés por más de 25 años, desde la firma de los Acuerdos de Paz.

“Se debe definir a las víctimas, desde los desaparecidos, los asesinados, los niños que fueron extraídos de sus familias, los torturados… son miles de salvadoreñas y salvadoreños que han sido víctimas y que es indispensable la reparación de forma integral, con un reconocimiento del agravio que sufrieron estas personas y sus familiares, así como la identificación de los responsables y autores directos o intelectuales”, indicó.

La “Ley de Reparación Integral para las Víctimas del Conflicto Armado”, en sus nueve capítulos, distribuye 69 artículos con el fin de crear medidas de reparación en materia psicosocial, memoria histórica y económica, y así ofrecer una reparación de reivindicación en los planos moral, dignidad y el honor de las víctimas.