Tragedia en Gaza requiere cese al fuego humanitario urgente: Jefe de ONU

NACIONES UNIDAS/Xinhua

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo este lunes que la catástrofe ahora en curso en Gaza hace que un cese al fuego humanitario sea más urgente con cada hora que pasa.

La pesadilla en Gaza es más que una crisis humanitaria. Se trata de una crisis de humanidad. El cada vez más intenso conflicto está agitando al mundo, sacudiendo a la región y, lo más trágico, está destruyendo tantas vidas inocentes, dijo Guterres en una conferencia de prensa.

Las operaciones terrestres del ejército israelí y el bombardeo continuo están alcanzando a civiles, hospitales, campamentos de refugiados, mezquitas, iglesias e instalaciones de la ONU, incluyendo refugios. Nadie está a salvo. Al mismo tiempo, Hamas y otros milicianos utilizan a civiles como escudos humanos y siguen lanzando cohetes de manera indiscriminada hacia Israel, añadió.

Gaza se está convirtiendo en un cementerio para los niños. De acuerdo con informes, cientos de niñas y niños mueren o resultan heridos a diario. Según informes, más periodistas han perdido la vida en estas cuatro semanas que en cualquier otro conflicto en al menos tres décadas. Más trabajadores humanitarios de la ONU han muerto en este período que en cualquier otro período comparable en la historia de la organización mundial, indicó.

“La catástrofe ahora en curso hace que la necesidad de un cese al fuego humanitario sea más urgente con cada hora que pasa. Las partes en conflicto, y de hecho la comunidad internacional, enfrentan una responsabilidad inmediata y fundamental: detener el inhumano sufrimiento colectivo y ampliar drásticamente la ayuda humanitaria para Gaza”, señaló Guterres.

Alguna ayuda crucial está llegando a Gaza desde Egipto a través del cruce de Rafah, pero esta limitada ayuda no satisface las enormes necesidades existentes, dijo. El cruce de Rafah por sí solo carece de la capacidad para procesar los camiones con ayuda en la escala requerida. Poco más de 400 camiones han cruzado hacia Gaza en las últimas dos semanas, en comparación con los 500 diarios que pasaban un día antes del conflicto. Y, algo crucial, esto no incluye combustible. Sin combustible, bebés recién nacidos en incubadoras y pacientes con soporte vital morirán. El agua no puede bombearse ni purificarse. Las aguas residuales pronto podrían empezar a verterse por las calles, lo cual propagará más enfermedades. Los camiones cargados con ayuda crítica quedarán varados, advirtió.

Naciones Unidas y sus socios están lanzando un llamado humanitario para obtener 1,200 millones de dólares con el fin de ayudar a 2,7 millones de personas, la totalidad de la población de Gaza y medio millón de palestinos en Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, dijo.