Torres y Arévalo disputarán Presidencia de Guatemala en segunda ronda

GUATEMALA/Xinhua

La ex primera dama de Guatemala, Sandra Torres, y el actual diputado Bernardo Arévalo se disputarán la presidencia de Guatemala en una segunda ronda electoral el próximo 20 de agosto.

Torres cumplió con la expectativa como favorita para quedarse con el primer lugar en la votación del pasado domingo, como candidata del partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE).

Según los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el 98,5 por ciento de las actas de votación procesadas, la candidata de UNE sumó 868.124 sufragios, lo que representa un 15,7 por ciento.

La gran sorpresa de esta jornada electoral es el segundo lugar que alcanzó el candidato del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, quien logró un total de 649.080 votos, lo que representa un 11,8 por ciento.

Arévalo no aparecía como favorito para esta elección en las diversas encuestas publicadas antes de la elección, las cuales colocaban en el segundo lugar al candidato Edmond Mulet (Cabal) y a la aspirante Zury Ríos (coalición Valor-Unionista), quienes finalmente no superaron el 7 por ciento de los votos, superados incluso por el oficialista Vamos y el partido Viva. La presidenta del TSE, Irma Palencia, aclaró en rueda de prensa hoy lunes que las actas que faltan por procesar corresponden a aquellas que no han sido entregadas al Tribunal por diversas situaciones, como la pérdida de algunas de ellas.

“Esas son las contingencias que nos falta completar, pero que no rebasan el 3 por ciento, por lo tanto los resultados que ustedes están viendo en pantalla y que pueden consultar desde cualquier computador o desde su teléfono, con los datos globales que les dimos, prácticamente son invariables, variarán en una cantidad que no es significativa”, afirmó Palencia.

Además, resta terminar el conteo para realizar la declaratoria oficial de resultados en la elección de los 160 diputados al Congreso, 20 representantes al Parlamento Centroamericano y 340 alcaldes que debían ser electos este domingo.

El TSE informó que deberá resolver algunos problemas, como la repetición de las elecciones en el municipio de San José del Golfo, ubicado unos 28 kilómetros al noreste de Ciudad de Guatemala, donde los disturbios impidieron realizar la votación.

Con los datos actuales, el domingo acudieron a votar 5.499.963 guatemaltecos de los 9,3 millones que estaban habilitados para participar, lo que da una tasa de abstencionismo del 40,005 por ciento.