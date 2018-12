Todas tenemos derecho a vivir íntegramente

Licda. C. Marchelly Funes

Metodóloga y Comunicadora

@marchellyf

Pertenecemos a un grupo históricamente discriminado y en desventaja. Hemos sido etiquetadas sin distinción de edad, orientación sexual, ideología, creencias o capacidades.

Los tres órganos que conforman el Estado Salvadoreño tienen una tarea fundamental: eliminar las desigualdades existentes para que cada salvadoreña sea integrada a los beneficios del desarrollo y crecimiento social sin obstáculos y sin agresiones a sus derechos civiles y humanos.

En El Salvador tenemos una legislación blanda con la que buscan “eliminar” todas las formas de violencia hacia las mujeres, prueba de ello son todos los feminicidios que han ocurrido a lo largo de 2018, según datos de la Policía Nacional Civil, de enero a octubre registraron 329 feminicidios, de estos casos muchos se han quedado en la impunidad y otra gran parte los juzgamientos que han tenido los delincuentes son por otros delitos menos por feminicidios.

Es necesario reconocer los derechos sociales de las mujeres, posibilitándoles su ejercicio pleno y reivindicándoles la libertad y la autonomía de seres humanos.

Los movimientos en pro de la no violencia hacia las mujeres deben continuar su proceso de lucha hasta lograr el reconocimiento de las mujeres como parte fundamental de una sociedad democrática que incorpora en sus simientes una verdadera visión humana a la seguridad socioeconómica de este sector.

La Asamblea Legislativa debe cumplir con la Conferencia General de la UNESCO, con el Consenso de Quito de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe; acatar las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dar vida a iniciativas que garanticen una vida libre de violencia para las mujeres en el sentido amplio del marco regulatorio salvadoreño vigente.

El poder Ejecutivo y Judicial de cara a la sociedad salvadoreña deben hacer frente a los compromisos internacionales como país miembro de la UNESCO y bajo los principios que rigen a quienes sirven a una república laica, entenderán que no hay motivos para continuar con prácticas excluyentes que no abonan a la igualdad sustantiva. Comprenderán también que, el derecho internacional de los derechos humanos y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos Salvadoreña del país reconocen a las mujeres con iguales derechos a los hombres, no se debe seguir negando la paridad política, la inclusión de mujeres en las cúpulas de poder económico y político, es un derecho no un privilegio ni un premio. Estamos en un periodo de campaña y ninguna de las fórmulas se ha pronunciado u ha realizado propuestas específicas para las mujeres.

Salvadoreñas y salvadoreños debemos estar atentos a la congruencia de los discursos y los ofrecimientos para este importante sector de la sociedad salvadoreña, más de la mitad de la población somos mujeres, necesitamos que se garantice el derecho de ellas a la salud, la educación, a la seguridad social y económica.

Como representante de todas las mujeres trabajadoras, luchadoras, invisibles y silenciosas espero de las fórmulas presidenciables que busquen erradicar las desigualdades sociales, porque todas las mujeres tenemos derecho a vivir íntegramente.