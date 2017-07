Todo tiempo pasado fue mejor…

Rogelio Saprissa

El dicho de muchos románticos españoles del siglo XX creo que ya no va, al menos para nuestro país no lo creo; especialmente cuando me recuerdo de los 20 años del neoliberalismo que impuso Arena; las privatizaciones que representaron una cantidad de dinero increíble para las clases dominantes de entonces, en donde comenzaron a surgir capitales enormes en un país pobre que recién venía de una guerra civil en donde el pueblo organizado se defendió contra la oligarquía tradicional cafetalera y de los terratenientes que a fuerza de violencia querían siempre acallar las justas demandas de los hambrientos y miserablemente pobres campesinos y obreros. La estrategia de Arena, después de las privatizaciones era servirse primero ellos con la cuchara grande; luego la estrategia para el pueblo, para aumentar el empleo fue promover las inversiones extranjeras en nuestro país, pero quién quería invertir en un país pobre que recién venía de una guerra? Ahhh!! las maquilas, mano de obra bien barata y sin prestaciones laborales, ni “odiosos sindicatos”, esta fue la gran estrategia de estos “genios”, siguiendo la línea cafetera que generó campesinos sin dientes ni zapatos a los 30 años, pero el terrateniente con casas enormes en la colonia don Benito, Escalón, etc… y viajando por Europa y USA para no aburrirse. Son adoradores del becerro de oro.

Qué otras estrategias impuso Arena?

-La privatización de las pensiones. Nos hicieron aumentar el porcentaje de participación, ISSS reducido solamente a asistencia clínica y hospitalización; de invalidez, vejez y muerte, se hicieron cargo las AFP y esto constituyó otra cotización aparte, más cara que la que se pagaba al ISSS. Al mismo tiempo, a pesar de haber promovido ante los empleados de las empresas que como mínimo se daría la misma pensión que el ISSS pagaba, modificaron bien calladamente la regla y nos bajaron las pensiones en el 2006, pues crearon una nueva regla: para obtener el 100% de la pensión se establecieron 50 años de cotización y no 30 años como antes en el ISSS y luego la forma de evaluar la pensión también cambió; así la pensión salió mucho más baja que lo que antes el ISSS pagaba y a la vez más cara para el empleado!

-El tiro de gracia para la economía del pueblo: la dolarización, lo que antes de la dolarización costaba un colón, un año después costaba un dólar! Pero en algunos casos informales, la paridad llegó casi de inmediato. Sin embargo, los salarios sí se pagaron a 8.75 veces menos!!! Es decir, al que ganaba Colones 8.75, le pagaron un dólar!!! Al que ganaba Colones 875.00, le comenzaron a pagar $100.00.

-Liberación de la importación de llantas usadas al país, nuestro país se convirtió en un basurero de llantas usadas de los países desarrollados, en cada esquina se vendían llantas usadas… “a buen precio” para los ya entonces acabados de las clases medias. Estas llantas además son una basura muy difícil de procesar, tóxica y causante de muchas plagas, sobre todo de zancudos y cucarachas.

-Liberación de la importación de “químicos agrícolas”. Así nacieron los depósitos de químicos que contaminaron los subsuelos de muchos lugares en el país, químicos que fueron dejados tirados en bodegas hasta que en un caso de extrema contaminación, el gobierno del presidente Funes tuvo que encargar a una compañía inglesa el almacenaje y posterior envío a un país en Europa para su descomposición, pero que me temo que si no llega el FMLN a la presidencia, esos barriles y sus altamente tóxicos químicos ya se hubiesen deshecho en nuestra tierra, contaminando más el subsuelo, aguas y cosechas, enfermando más a todos los consumidores y matando a los vecinos del lugar!

-Las obras inconclusas: no alcanzaba el pisto! Así, la ampliación de la carretera a Los Planes en tiempos de Cristiani se inauguró cuando todavía faltaban 3kms por pavimentar!, la ampliación de la carretera hacia Apopa, otra que se inauguró faltando 3kms de pavimentación y además uno de los carriles quedó con una casa en medio de la carretera!, los carros y camiones tenían que disminuir velocidad y moverse a la izquierda para poder seguir, igual la calle al aeropuerto, antes del desvío a Los Planes de los 3 carriles de ida, de repente se hacían 2 porque una casa quedaba en medio! Estas aberraciones, por desgracia causaron muchos accidentes e incluso muertes. La última obra inconclusa fue la ahora Monseñor Romero, que en ese tiempo se llamaría con los areneros, Diego de Holguín, pero quedó abandonada por años!, Arena no llegó a terminarla ni siquiera en varios períodos presidenciales! Estos son solo algunos ejemplos, las pavimentaciones de las calles duraban entre 6 meses y dos años, después se deterioraban completamente y había que volver de nuevo a comenzar. Todo se hacía usando el mínimo de materiales y comprimiendo lo más que se podía las estructuras y la obra, todo para “ahorrar” y que saliera “alguna ganancia” respecto al presupuesto.

Subrayo, estos son solo algunos ejemplos, pues me acuerdo de varias carreteras en el interior del país que quedaron “a medias”.

-Los precios de medicinas más caras de América Latina y de las más caras en el mundo!

-El código de trabajo fue abolido y en su lugar se estableció un contrato “personal” de la empresa con el trabajador, ya no existía el salario mínimo como tal, pues el trabajador el primer año era “aprendiz” y como tal no tenía derechos a nada y al año se podía despedir sin indemnización! Si se despedía a una persona, aunque tuviese 20 años o más de trabajar en una empresa, solo tenía derecho a 4 salarios mínimos de indemnización!

-El alza sin control de todos los productos de la canasta básica y demás, pues las compañías privatizadas de comunicaciones y luz, además de los combustibles subieron exorbitantemente los precios, la cuenta de teléfono subió casi 10 veces el valor y esto que antes de privatizar ANTEL, según el sindicato, este le dejó mil millones de colones de ganancia al estado durante ese año, lo mismo el servicio eléctrico subió exageradamente, compárese el lector si desea, los precios de los recibos del teléfono y la luz entre 1987 y 1992.

-El estado permitió, no sé si cobró por eso también, el entierro de material radioactivo en las costas salvadoreñas, cosa que también en tiempos del presidente Funes se prohibió.

-El abandono de la agricultura; a los comerciantes les salía más barato importar los bienes agrícolas que trabajar y producirlos localmente.

-Las cuotas “voluntarias” en educación a los padres de familia en las escuelas, más el descuido inhumano de muchas de estas, sin agua en las tuberías, aulas sin techos y para colmo llenas de zancudos y otras plagas. Los uniformes y el refrigerio para los estudiantes? Olvídense! Cuál era el promedio de escolaridad entonces con estas condiciones tan difíciles?

-Cobro “voluntario” para consultas en los hospitales; y los exámenes médicos y las medicinas? Olvídense, paguen si quieren!

-Todo esto produjo una gran reducción del poder adquisitivo, el mercado local se comprimió drásticamente, el asunto para el ciudadano común y responsable era sobrevivir, comprar únicamente lo más necesario, el mínimo de gastos.

-La “modernización del Estado” en tiempos de Calderón Sol, que no fue más que el despido de miles de empleados públicos!

En estas condiciones no había espacio para invertir en industrias de producción local, la mayoría eran importaciones y servicios, ahh!!! pero los jerarcas locales que con las privatizaciones más los negocios con el estado les sobraba el dinero, sí invirtieron en el resto de Centroamérica, almacenes y bancos salvadoreños en Guatemala, Costa Rica, Panamá, Dominicana, etc…

-Todo esto y más, produjo la propagación de las maras, delincuencia terrible, asesinatos por doquier y el florecimiento de la cruel extorsión, hacer dinero a costa de lo que sea!

Con toda esta corrupción, ni que hubiésemos sido un país petrolero salíamos adelante, como dijo Robert White, el ex embajador de los USA cuando visitó el país en el 2008: -“Mientras la clase dominante vea al país como una máquina de hacer dinero, no habrá desarrollo!”-.

El Pueblo se desangraba. Es importante que recordemos estas cosas, pues la propaganda muy hábil, continua y fuerte puede engañar y confundir al pueblo, a pesar que ahora, los gobiernos del FMLN han hecho y están haciendo lo posible por cambiar estas estructuras corruptas y eliminar en todo lo posible la mayor parte del daño causado. Aún así estos gobiernos progresistas se topan con una férrea sala de inconstitucionalidad y una asamblea legislativa controlada por la derecha, ambos protegiendo a la oligarquía de siempre.

Las elecciones de diputados y alcaldes pueden darle nuevamente mayoría a estos neoliberalistas, así la corte suprema de inconstitución y la Fiscalía seguirán con más fuerza y entonces solo Dios sabe qué nos pasará, pues también estas elecciones son la antesala de las presidenciales!

Invito a la población en general a pensar y razonar bien su voto, no se dejen llevar por la propaganda abundante y mal intencionada de los grupos oligárquicos.

A los dirigentes del partido de gobierno excito a contratar a la gente adecuada, un buen director y equipo de campaña, especialistas en mercadeo, para que sepan cómo contrarrestar dicha propaganda y guiar a la población a votar por el que verdaderamente ofrece un mejor vivir.

Estudiar a la clase de personas que se desean elegir para cargos públicos es una gran responsabilidad. Valores como honestidad, humildad, solidaridad y empatía deben ser un imperativo del partido y de las personas a elegir, se debe conocer e investigar la trayectoria familiar y cívica de los miembros dirigentes de los partidos políticos y de los postulantes. Los ególatras, codiciosos, dominantes, soberbios y bravucones no tienen cabida para ser electos en cargos públicos.

