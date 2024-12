“Tenemos un mundo de la imagen y un mundo de la realidad”: Omar Serrano

Samuel Amaya

El vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano, sostuvo en Encuentro con Julio Villagrán, que el Gobierno de Bukele ha instrumentalizado las nuevas tecnologías de la comunicación y la información para vender una imagen del país diferente a la realidad.

“De acuerdo al discurso gubernamental, a la narrativa, y en general, en los gobiernos, siempre hay una cara que se presenta, y otra que es la realidad. Ahora esto creo que se ha agudizado por la instrumentalización de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Tenemos en El Salvador un mundo de la imagen y apariencia y un mundo de la realidad”, planteó Serrano

Lo anterior, ya que desde el Gobierno se ha dicho que El Salvador tiene el mejor sistema de salud de América Latina y que cada proyecto que se hace “es la más grande de la historia”.

“Para este gobierno, empezando por la misma figura del titular del Ejecutivo (Nayib Bukele) la imagen que se proyecta es muy importante, no sé si sea cierto, pero dicen que vendedores ambulantes afean (del adjetivo feo) el centro histórico y damos la impresión de que somos un país pobre”, comentó Serrano.

Al respecto, Serrano reiteró que El Salvador es un país pobre, pero se quiere dar la impresión y proyectar que no lo es. “Es como aquel que se preocupa en remozar su casa por fuera, para que sea bonita, pero por dentro no hay comida, no hay salubridad. Entonces, vivimos realmente entre un mundo construido en la virtualidad, un mundo de la apariencia e imagen”.

El académico comentó que la población atraviesa una crisis económica familiar “tremenda”. “Todo ha subido (de precio), solo el que no compra no se da cuenta de que el costo de la canasta básica, sobre todo, es lo que más ha subido en el país, el costo de la vida en general también. Lo único que no ha subido son los salarios de la población”.

Mientras que, los que se atreven a decir la realidad, como denunciar el alto costo de los alimentos, el Gobierno y su aparato los consideran enemigos políticos u oposición, señaló Serrano.

A manera de ejemplo, Serrano sostuvo que los maestros y directores de los centros educativos del país tienen prohibido hablar de la situación de las escuelas, en los hospitales, los médicos tienen prohibido hablar de la situación en los hospitales, “para conservar la imagen, para dar buena apariencia”. Si lo hacen, lo hacen off the récord, porque va en contra de la política gubernamental.

