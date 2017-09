Hay temor de que la Fiscalía me quiere montar un “muñeco muerto”: Reynaldo Cardoza

@JoakinSalazar

El diputado por el Partido de Concertación Nacional (PNC) Reynaldo Cardoza respondió a las afirmaciones del fiscal general de la República que lo señalan como uno de los tres casos claves para que la Asamblea Legislativa decidiera reformar la Ley de Extinción de Dominio. Situación por la que denunció el parlamentario sentirse “acosado” por parte del Fiscal.

“A mí me extraña del señor fiscal, nunca he querido decir esto, pero yo siento que el fiscal tiene una actitud de acoso hacia mi persona, no entiendo por qué, nunca le he hecho nada, nunca he andado en pasos ilícitos, al contrario di el voto con gusto para poderlo elegir como fiscal y ahora he sentido una persecución fuerte de parte de él, qué es más andar investigando muchas cosas que no es extinción de dominio”, explicó el diputado.

Cardoza afirmó que existe temor, no por la investigación, “porque no debo nada ahí, temor de que la Fiscalía quiere montar un muñeco muerto, la Fiscalía así como está en estos momentos quiera montar fantasmas solo para inhabilitarme a mí, para que no pueda participar en las próximas elecciones de diputados”, dijo.

Esta reacción es la respuesta a las declaraciones dadas por el fiscal general en una entrevista televisiva, la mañana de este lunes, donde lamentó las reformas a la Ley de Extinción de Dominio. Además señaló que las tres principales causas por las que los diputados y diputadas de la Asamblea decidieran reformar era por el Caso de Chepe Diablo, el caso de el ex presidente Francisco Flores y el caso de Reynaldo Cardoza.

Sin embargo, el parlamentario pecenista dijo “esas reformas no aplicaban a mi persona, porque lo mío ya había sido juzgado, no aplicaban y a mí me extraña que estén hablando de esa manera, discúlpame señor fiscal pero yo quería sacarme este clavito que traigo”.

Para el parlamentario, el acoso que realiza el fiscal general en su contra ha dañado a su familia, al grado de llevar a una de sus hijas al psicólogo.

“Responsabilizo al fiscal, ha habido una gran persecución en contra de mi persona, si me pasa algo más tarde, ustedes saben a quién me refiero, ya es mucho que sigan limpiándose en el nombre con Reynaldo Cardoza!”, agregó.

De igual manera, aseguró que si existiera delito cometido por él, ya la Fiscalía hubiera solicitado quitar el Fuero Legislativo, e iniciado un proceso penal en su contra.

“Además hace como un mes y medio me notificaron que necesitaban ellos 3 meses más para ampliar el inicio de la extinción de dominio, a mí me extraña que el fiscal venga ahora decir que ya inició el proceso de extinción de dominio ese proceso lo iniciaron hace rato, no venga hacer publicidad con el nombre de Reynaldo Cardoza Jamás le he hecho algo usted”, reiteró. Finalmente, el Parlamentario recalcó que lo único que ha hecho es ayudar y trabajar por su departamento, Chalatenango, sin embargo advirtió “he tenido conocimiento que este atropello va ha continuar”.