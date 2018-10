Taxistas piden participar en licitaciones de Gobierno

Rosmeri Alfaro

Alma Vilches

@DiarioCoLatino

En una reunión con Hugo Martínez, aspirante a la presidencia por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), empresarios del sector de taxis pidieron participar en las licitaciones del Gobierno y que les permitan desarrollarse como transporte de turismo.

La Asociación Salvadoreña de Taxistas Autorizados (ASTA) entregó un documento al excanciller donde exponen todas sus peticiones. Acceso al Seguro Social y AFP destacaron en las carencias de la “fuerza amarilla”, en su mayoría liderada por “personas de la tercera edad que no tienen oportunidades de encontrar un empleo para llevar un sustento a su familia”. Expusieron que pese a la existencia de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se sienten desprotegidos, “todo por el acostumbrado tráfico de influencia de intereses y poder económico que por años ha carcomido a funcionarios en turno”, señaló Raúl Laínez, presidente de ASTA.

Entre otras de las peticiones de los empresarios están que se les provea de herramientas tecnológicas para estar a la vanguardia, protección al microempresario que le permita avanzar, y apertura de créditos para renovar su flota y brindar un mejor servicio.

Luego de escuchar las peticiones, el candidato de izquierda prometió actualizar la legislación para permitir que cualquier persona pueda iniciar un negocio de transporte, pero con responsabilidades.

“La legislación fue hecha cuando no existían plataformas tecnológicas, no se podía establecer un marco para lo que no existía. Se debe actualizar para que todos tengan oportunidades y las mismas responsabilidades que cumplir. Aquí todo tiene que ser parejo”, explicó Martínez, en referencia a las nuevas plataformas digitales que ofrecen servicios de transporte.

Sector transporte de pick-up respaldan fórmula del FMLN

Empresarios del sector transporte de pick-up respaldaron al candidato del FMLN, a quien expusieron sus principales peticiones, entre las que está la creación de una mesa nacional de transporte que sea ampliamente participativa.

William Vázquez, presidente de FECOATLES de R.L., explicó que son un sector organizado y pidieron al candidato presidencial la modernización del transporte, que se sustituyan los pick-ups por microbuses, de acuerdo al artículo 79 numeral 4 del Reglamento General de Transporte.

“Le decimos a Hugo Martínez que estamos aquí para dar todo nuestro apoyo a la fórmula del FMLN, pedimos al futuro presidente que interceda para que no se violen nuestros derechos y podamos gozar de estabilidad laboral, ya que en los recorridos de pick-up aparecen invasión de microbuses”, afirmó Vázquez.

El aspirante a la presidencia por el único partido de izquierda en la presente contienda electoral se mostró a favor de modernizar el transporte, por lo cual, se comprometió a trabajar desde el Ejecutivo para que se dé la ley en favor de los empresarios, pero también para los usuarios. “Los medios de transporte son como las venas y arterias de nuestro cuerpo, si no están en buenas condiciones no se puede movilizar nada. Hemos dicho que si no hay agricultura no hay comida, pero si no hay quién transporte los alimentos tampoco hay desarrollo”, externó Martínez.

Asimismo, se comprometió a garantizar el trabajo de los transportistas de pick-up, ya que son quienes llevan el sustento a sus familias, y destacó que en esa alianza estratégica no se puede permitir que nadie la debilite, “les pido que caminemos juntos como un solo bloque para garantizar la victoria del FMLN en el 2019”, pidió.