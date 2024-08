Sujeto es acusado de presuntamente estafar con $18,600 a su pareja sentimental

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador envió a juicio a José Oscar Chacón por el presunto delito de estafa, en perjuicio de su pareja sentimental. Según la investigación fiscal, el procesado convenció a su víctima para iniciar varios negocios juntos, prometiéndole un vivero, un car wash y un restaurante.

Según los hechos, en junio de 2022 la víctima conoció a José Chacón por redes sociales y posteriormente mantuvieron una relación sentimental. El procesado le ofreció una idea de negocios a la víctima, prometiéndole ganancias del 50/50, con la apertura de un vivero, un car wash y un restaurante en Ilobasco, Cabañas.

De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima entregó dinero en efectivo a Chacón en cinco ocasiones, desde julio a noviembre de 2022, con montos que iban desde los $2,000 hasta los $11,000, sumando un total de $18,600.

El 14 de diciembre de 2022, José Chacón fue detenido bajo el régimen de excepción al ser identificado como colaborador de la pandilla MS. Este hecho alarmó a la víctima, quien decidió visitar el lugar donde supuestamente operaban los negocios de los cuales habían platicado. Sin embargo, otra persona se identificó como propietaria del lugar y le manifestó que Chacón solo era un empleado.

Por estos hechos, el Juzgado decretó el auto de apertura a juicio, aceptando los elementos probatorios ofertados por el ente fiscal y manteniendo la medida cautelar de la detención provisional para el acusado.

Estafa en redes sociales por teléfono celular

En otro caso judicial, el Juzgado Segundo de Paz, de Soyapango, desarrolló una audiencia inicial en contra de Pedro Ramón H. A, por el presunto delito de estafa a través de las redes sociales. La víctima transfirió $220.00 a la cuenta bancaria del acusado por un teléfono celular.

Edwin C. H. vio un anuncio en redes sociales sobre la venta de un teléfono Nokia Note 10 Plus por $220.00. Al solicitar información, le indicaron que debía transferir el 50% del precio del aparato para concretar la venta. Edwin C. H. realizó un depósito de $110.00 a una cuenta bancaria a nombre de Pedro Ramón H. A. y envió el comprobante, esperando recibir el teléfono en unas horas.

Al no recibir el celular, decidió consultar y le manifestaron que debía depositar los otros $110.00, para entregarle el aparato ese mismo día por la tarde. La víctima realizó el depósito, pero luego le dijeron que el costo del celular había subido de precio debido a un error en la publicación, por lo que debía depositar una nueva cantidad. A Edwin le pareció una negociación sospechosa, decidió no realizar el pago adicional y solicitó la devolución de su dinero. Posteriormente, dejaron de responder a sus llamadas y mensajes, por lo que procedió a interponer una denuncia por estafa.

Pedro Ramón H. A. fue acusado por el delito de estafa. Durante la audiencia inicial, el juez autorizó la conciliación entre las partes, consistente en el pago de la afectación económica, la cual será cancelada en cuatro cuotas.

