Sub 17 con toque colombiano

@DiarioCoLatino

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) y el Comité Olímpico de El Salvador (COES) presentaron ayer al técnico colombiano Diego Pizarro, quien llega al país para tomar las riendas de la selección sub 17.

Pizarro, quien fue recomendado por Eduardo Lara -técnico de la selecta mayor-, tendrá el reto de dirigir a la selecta juvenil en los Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017, a realizarse del 11 al 25 de noviembre.

No obstante, el tiempo es uno de los factores que el técnico cafetero tiene en contra, sin embargo, confía en la buena disposición de los jugadores para poder acoplarse a su idea de juego y viajar a Colombia a competir de manera digna.

“Iniciamos bien esta semana, que fue la primera de trabajo, y esperamos seguir entrenando con los muchachos de lunes a jueves para tener definido, el 15 de octubre, al grupo de 18 jugadores que viajará a Colombia”, expresó el técnico, que en el año 2001 militó en Alianza.

Eso sí, Pizarro dejó en claro que más allá de ir a pelear por una medalla a los Juegos Bolivarianos, le interesa que los jugadores comiencen a tener una identidad futbolística definida que les permita incursionar en el fútbol profesional.

“Vamos a dar pelea por una medalla, de eso estoy convencido. Pero yo no me enfocaría tanto en la medalla, obviamente ese es el objetivo primordial, pero creo que es momento de ir instaurando esa identidad y pertenencia en los jugadores con miras a lo que se viene para el fútbol salvadoreño, porque estos chicos no pueden quedarse acá, deben trascender a las diferentes selecciones hasta llegar a la mayor”, expresó Diego Pizarro.

Y es que, a pesar que el colombiano ha sido contratado únicamente para los Juegos Bolivarianos, no ocultó su anhelo de poder seguir al frente de la selección juvenil que competirá en el Ciclo Olímpico 2017-2020.

“Lo que queremos dejar es un legado y una enseñanza, y para ello es necesario darle continuidad al trabajo con esta selección que competirá posiblemente en el Ciclo Olímpico. Si Dios lo permite espero integrarme al trabajo de la selección olímpica y poder cumplir el sueño de volver a unos Juegos Olímpicos”, expresó el Pizarro.

Por su parte, Eduardo Palomo, presidente del COES, dijo que acordaron con la FESFUT que será el comité el encargado de cancelar el salario del técnico español hasta que culminen los Juegos Bolivarianos.

Luego los titulares de ambas instituciones se reunirán con el profesor Eduardo Lara para analizar el trabajo realizado por Pizarro y determinar si se integra al equipo de trabajo que tendrá a cargo a la selección olímpica.

“Agradecemos a Jorge (Rajo) presidente de la FESFUT, que nos permitiera pagar el salario del entrenador durante este corto tiempo. No dudamos que este tipo de alianzas (con la FESFUT) ayudarán a que el fútbol salvadoreño llegue lejos en competencias como las del Ciclo Olímpico”, expresó Palomo.