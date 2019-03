Sonsonate y Firpo, a escapar de la zona de descenso

Diego Guzmán

@Diegoolguzman

Sonsonate y Luis Ángel Firpo inician, a partir de la décima jornada del torneo Clausura 2019, una maratón por evitar el descenso de la Primera División.

Y es que cocoteros y firpenses afrontan la jornada diez del certamen empatados a 23 puntos en el fondo de la tabla acumulada, por lo que, de ahora en adelante, librarán una lucha sin cuartel por mantenerse en la Liga Mayor.

Incluso, Sonsonate, que viene de perder 2-1 ante Audaz, abre hoy el telón de la décima fecha recibiendo a Chalatenango en el estadio Ana Mercedes Campos, a las 6:30 p.m.

Eso sí, el duelo no será de trámite fácil para los cocoteros, pues los alacranes se han mostrado fuertes de visita y podrían complicarlos. No obstante, los occidentales necesitan sumar por lo menos un punto para no caer en el fondo de la tabla acumulada.

Lo anterior porque a Firpo, que viene de empatar 0-0 con Chalatenango, le corresponde visitar mañana el estadio Cuscatlán para enfrentar al Alianza, que marcha líder invicto del Clausura 2019 y que, en el papel, parte como favorito para quedarse con los tres puntos.

Los ultralempinos, no obstante, suman tres jornadas sin derrotas, por lo que confían en llevarse por lo menos un punto del Coloso de Monserrat. El duelo entre paquidermos y pamperos está programado a las 3:15 p.m.

Domingo futbolero

Además del duelo entre Alianza y Firpo, mañana se disputarán cuatro partidos más entre los que destaca el derbi santaneco entre FAS e Isidro Metapán.

Tigrillos y jaguares se verán las caras a la 3:00 p.m., en el estadio José Simeón Magaña, de Ahuachapán,

Luego, a las 3:15 p.m., Audaz recibirá a Santa Tecla, campeón nacional, en el estadio Jiboa, de San Vicente.

Los coyotes tratarán de quedarse con la victoria para alejarse de la zona del descenso, mientras que los tecleños tratarán de sumar su segundo triunfo en el certamen.

A las 3:30 p.m., Municipal Limeño enfrentará a Jocoro en el estadio Ramón Flores Berríos, de Santa Rosa de Lima.

Los “mantequeros” van por su quinto triunfo consecutivo del torneo, pero jugarán ante un urgido equipo fogonero que quiere alejarse de la zona de descenso.

A la misma hora (3:30 p.m.), pero en el estadio Juan Francisco Barraza, Águila, que vuela en las primera posiciones, tendrá la visita de Pasaquina, que quiere bajar de la cima a los emplumados.