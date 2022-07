Sobre la “gran maniobra económica” del Gobierno

César Villalona

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, explicó en un programa de televisión cómo el Gobierno pagará los 800 millones de dólares de la deuda de bonos que vence en enero de 2023.

El señor Zelaya aseguró que ya se dispone de 560 millones de dólares, de los cuales, 200 millones son de un préstamo del BCIE y 360 millones de los Derechos Especiales de Giro (moneda del FMI) que tiene el BCR desde 2020 y que le prestará al Ministerio de Hacienda.

Pero 560 millones de nueva deuda no alcanzan para pagar todo. Faltarían 240 millones. Según el ministro, tratarán de negociar con los tenedores de bonos que no cobren los 800 millones, sino el 80%, es decir, 640 millones. Si lo logran, todavía habría que completar con otros 80 millones.

¿Y a cambio de qué los tenedores de bonos aceptarán 640 millones? A cambio de la seguridad de que al menos con ese monto pueden contar y de que se les pagará con anticipación. O sea, agarra esta cantidad que peor es nada. Y no te quejes, pues te pago con anticipación.

Pero el negocio no es seguro. Según el ministro, los tenedores de bonos pueden decir que no aceptan la propuesta y que esperarán hasta enero. En ese caso, ¿qué haría el Gobierno? El ministro no lo dijo, pero insinuó que podrían bajar la reserva de liquidez del BCR, es decir, el porcentaje de los depósitos en los bancos comerciales que controla el BCR, para que los bancos dispongan de más dinero y le presten a Hacienda los 240 millones que faltan.

Esa es la genialidad que las autoridades del Gobierno se atribuyen. Buscar una rebaja de la deuda y endeudarse para pagar deuda. Lo primero no está mal, pero solo expresa la precaria situación de las finanzas públicas. Y ni siquiera es seguro.

El ministro también afirmó que para negociar la rebaja contratarán a un banco que hará de intermediario. Por supuesto, el banco no trabajará gratis.

Pero el ministro no dijo cuánto cobrará ni cómo le pagarán.

Sobre los 800 millones de bonos que vencen en 2025, la operación sería la misma. Negociar una rebaja, que el ministro puso en duda, pues “es imposible que todos los bonistas quieran vender”. Y si se llega a un arreglo, se busca dinero prestado para pagar.

Impago no habrá, por supuesto, y lo hemos expresado muchas veces. Una cosa es riesgo de pago y otra cosa es no pagar. El Gobierno pagará los 800 millones, no porque sea responsable, sino porque tiene sentido de sobrevivencia.

Pero su única salida es endeudarse para pagar deuda y recortar la inversión pública, pues no se hará la reforma tributaria progresiva prometida en el Plan Cuscatlán, para que tributen más quienes más tienen. Ni pensarlo. Entre los que más tienen están los que gobiernan y los oligarcas que los sostienen.

27 de julio de 2022

Postdata

El ministro Zelaya dijo que los Gobiernos de ARENA y del FMLN dejaron una deuda de 19,000 millones de dólares, que a él (no al Gobierno, sino a él) le ha tocado pagar. En realidad, la dejaron en 19,200 millones. Pero el ministro omitió tres aspectos:

1. Que desde 2009, alrededor de 4,200 millones de la deuda se debieron al pago de pensiones del sistema público, que se hizo con préstamos de las AFP, pues así lo habían decidido tres años antes los diputados y diputadas del PCN, del PDC y de ARENA, entre ellos los que hoy militan en GANA, el partido donde también milita Bukele.

2. Que la deuda pública a mayo de 2022 era de 24,580 millones, o sea, que este Gobierno la subió, en tres años, en 5,380 millones. Eso significa que de los 24,580 millones de deuda acumulada en 33 años, los Gobiernos de ARENA y del FMLN, que duraron 30 años (91% del tiempo), son responsables de 19,200 millones, o sea, del 78% de la deuda. Y el Gobierno de Bukele, que tiene el 9% del tiempo, es responsable del 22% de la deuda.

3. Durante los 10 años que gobernó el FMLN, la deuda pública aumentó en 8,027 millones de dólares, a razón de 803 millones por año. En los tres primeros años del actual Gobierno creció en 5,380 millones, a razón de 1,793 millones por año. La diferencia es de 123%. Por lo tanto, al ministro Zelaya no le ha tocado pagar la deuda, sino aumentarla significativamente.