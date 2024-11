SJH denuncia en Estados Unidos detenciones arbitrarias y torturas durante Régimen de Excepción

Alma Vilches

La directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, explicó que recientemente realizaron una visita académica e informativa a las principales ciudades de Estados Unidos, con el objetivo de dar a conocer la violación sistemática de derechos humanos en El Salvador, como resultado de la mala aplicación del Régimen que ahora se ha vuelto un Estado de Excepción.

En las actividades organizadas en academias, universidades y otras instituciones, participaron congresistas, autoridades universitarias, docentes, alumnos de las licenciaturas relativas al derecho, abogados salvadoreños y medios de comunicación.

“Se expusieron los datos escalofriantes que está dejando el Régimen de Excepción y que el gobierno no quiere hablar en ningún lado, expusimos los tratos inhumanos, crueles y degradantes que se están viviendo en todos los centros penales, menos el CECOT, que es donde Bukele presenta su propaganda. Hay cerca de 83 mil salvadoreños que están siendo procesados, de esos 50 mil son delincuentes, también hay un porcentaje de gente inocente que es el 30% de víctimas del Régimen de Excepción”, indicó.

Según Escobar, lo más grave es que en el caso de los inocentes no solamente se le ha privado el derecho a la libertad, sino que también adentro de los penales se les está privando el derecho a la salud, alimentación adecuada, a tener lo mínimo de agua, porque solo les dan 4 onzas de agua al día, y a comunicarse con su familiar o con la defensa.

De las 340 personas que murieron bajo la tutela del Estado el 94% de las personas no estaba perfilada como pandillero, solo el 6% tenía un perfil delincuencial y los demás no tenían antecedentes penales, tatuajes y ninguna mala referencia de la comunidad.

El SJH denunció la captura de 3,200 menores de edad entre 12 a 14 años, un 50% han sido condenas injustas, sin derecho de defensa, ni derecho de audiencia, violando el debido proceso; denunciando el mal proceder de los policías, violentando todo derecho de las personas en detenciones, sacándolos con mentiras de sus casas, mintiendo en actas de remisión y creando supuestos perfiles delincuenciales para justificar una detención ilegal.

“Hemos denunciado sobre la alteración de confesiones de testigos criteriados por parte de fiscales para que señalen de pandilleros a los que no son; también acerca de la ilegalidad de los jueces sin rostro, son inconstitucionales, pero, además, no pasan el control convencional. Queremos decirle al mundo, no todos los que están en los centros penales son pandilleros”, expresó la abogada.

Escobar reiteró que del total de personas detenidas por lo menos 25 mil son inocentes, el mismo presidente de la República Nayib Bukele lo reconoció hace unos días en una conferencia en vivo desde Costa Rica, donde dijo que hay por lo menos 8 mil inocentes liberados por el gobierno.

“Él ahí asume que no es el 1% el margen de error al que se refería en un inicio del Régimen de Excepción, por sus mismos datos es el 12%, pero, por nuestros datos es el 30% el margen de error, pedimos que liberen a estas personas y sean declaradas completamente inocente”, sostuvo.

Escobar enfatizó que durante la gira en Estados Unidos el SJH denunció la militarización del pueblo, ya que los militares también violentan las moradas de las personas, capturan ilegalmente, hacen informes calumniosos de los detenidos, y los entregan a la policía, a veces hasta torturados.

La abogada defensora de los derechos humanos dijo que dieron a conocer la desobediencia del director general de centros penales, Osiris Luna, pero, también, de otros directores de centros penales, al no dejar en libertad a las personas, no obstante, órdenes judiciales. Además, no dejan ingresar a los peritos de Medicina Legal cuando están gravemente enfermos y desobedecen órdenes judiciales de revisión médica.

“Hemos denunciado la persecución, el acoso y el hostigamiento constante de parte del gobierno contra personal del Socorro Jurídico Humanitario, utilizando para esto lamentablemente a la Policía Nacional Civil (PNC), a miembros de la OIE, que en las últimas semanas se han dado a la tarea de vigilarnos y seguirnos. Se han hecho operativos para llegar a nuestras viviendas, tanto de los directivos como de nuestros colaboradores”, sostuvo la directora del SJH.

La directora indicó que hace nueve días, durante la visita a Estados Unidos, se recibió la notificación de Naciones Unidas por primera vez en 32 meses, donde le ha pedido al Estado de El Salvador un informe completo sobre las desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias sucedidas en el país.

