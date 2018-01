Situación de candidatos no partidarios será resuelta esta semana

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), informó que hoy miércoles se abordarán las demandas interpuestas por los candidatos independientes o no partidarios, quienes han afirmado que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) les violentó sus derechos, al no permitirles la inscripción, por haber encontrado dualidad en las firmas de los libros requeridos.

González señaló que Sala determinará si se les permite ser inscritos o no, ya que se tiene hasta el 28 de enero para este proceso ante el TSE, pues en los próximos días iniciará la impresión de papeletas a utilizar el 4 de marzo.

“Tenemos que determinar si hay o no violación a los derechos de los no partidarios, y si se ordena o no su inscripción, de esa decisión dependerá cuántos y quiénes correrán en las circunscripciones para que donde se han postulado”, enfatizó el magistrado de la Sala de lo Constitucional.