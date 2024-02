Si Bukele toma posesión como presidente surge un gobierno de facto: César Villalona

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El analista y economista César Villalona enfatizó que en términos legales, no político, si Nayib Bukele toma posesión el 1 de junio como presidente de la República, surge un gobierno de facto, no reconocido por ninguna norma legal; lo cual es importante decirlo porque en el exterior no se maneja esa información.

Villalona señaló que el problema político es porque Bukele tiene un gran apoyo popular, y la oposición atraviesa una crisis orgánica, de liderazgo y moral, porque ha existido una campaña de desprestigio y persecución, es una oposición débil; parte de la fuerza de bukele está relacionado con este problema.

“Bukele tiene un respaldo porque ha logrado una mejoría en la seguridad pública, una estrategia de varios componentes, un punto destacado es los logros en seguridad, otro es ‘estoy cambiando el país’, tiene una política de desmantelamiento y debilitamiento del Estado, pero la gente dice, para qué necesitábamos 262 alcaldías ahora son 44, el pueblo apoya eso”, reiteró el analista.

Detalló que el día de las elecciones cuando inició el conteo de los votos en las urnas, la prensa llega, ya que se hace público y era evidente el apoyo mayoritario a Nuevas Ideas en más de un 80%, era claro que ganó la presidencia.

Sin embargo, en el conteo para la Asamblea Legislativa también había un apoyo notario, pero de un momento a otro se detiene el recuento en las urnas, el TSE no emitió ningún boletín y Bukele acude a la Plaza Barrios para proclamarse presidente electo, sin ningún dato oficial que lo confirme, afirmando tener 58 diputados de 60 en la Asamblea.

“El Tribunal comenzó a dar datos erróneos y de acuerdo a la información que estaban dando iban a votar 7 millones, pero aquí vivimos un poco más de 6 millones, al día siguiente ante ese error se paró el conteo, se decidió un conteo manual por la caída del sistema y no podían transmitir la información”, sostuvo Villalona.

El economista explicó que con el 70% de actas escrutadas para la elección de presidente, la votación fue de 2 millones de salvadoreños, es decir, votó el 48% de la población, el 52% no emitió el sufragio, no está con Bukele ni con la oposición, pero el mandatario no puede permitir esos resultados.

Villalona señaló que el Tribunal adrede creó un problema, para crear un conteo manual, en ese proceso de traslado es posible meter votos para inflar los resultados y publicar que Nuevas Ideas tuvo una votación arriba del 70%.