Selección femenina vence a Perú y está lista para el segundo round

La selección nacional femenina de El Salvador afrontó la primera prueba de la doble seria contra Perú, con carácter, al vencer con remontada incluida 3-1 a la selección blanquirroja, en el estadio nacional Las Delicias. El técnico nacional, Erick Acuña habló de la causalidad que ha tenido el grupo ante el trabajo que ha venido realizando.

La selección femenina inició el encuentro por debajo del marcador ante la número 76 del Ranking FIFA, tras el 0-1 a los 8’, que le dio la ventaja a las peruanas, marcador que a los 23’ se puso 1-1 con el gol de cabeza de Victoria Meza para que el equipo cuscatleco tomara más carácter.

La internacional Samantha Fisher fue la encargada de poner el 2-1 a favor de la azul y blanco a los 35’, y a los 90’, con un zurdazo, Danielle Fuentes puso el 3-1 definitivo.

Luego del encuentro, Acuña consideró una “bendición” dirigir al equipo salvadoreño que ha venido sumando resultados positivos en las últimas semanas, y enfrentó a la blanquirroja con mucho carácter, un aspecto que le fue muy difícil integrar al equipo, pero dijo que las chicas han tenido muy buena recepción.

Hablo de que los resultados que han obtenido no son casualidad, sino, una causalidad, por el trabajo que han realizado con el conjunto cuscatleco.

“Creo que no es coincidencia, no es una casualidad, sino una causalidad, venimos planeando las cosas de forma adecuada, aún con el tema de puntaje por eso estamos enfrentando rivales un poco más ponderados que nosotros y creo que en la cancha ahora ganamos demostrando, no se robó nada, se ganó muy bien el partido, se dominó todo el tiempo ya estamos demostrando que El Salvador está creciendo”, manifestó el estratega.

A pesar del resultado, el técnico salvadoreño dijo que hay algunos aspectos que mejorar como la imprecisión que fue muy alta por parte de las jugadoras, por la tenencia muy corta del esférico ante las rivales.

Acuña señaló que la selección nacional femenina aún está en “pañales”, e hizo énfasis en querer mejorar mucho más porque existen referentes del fútbol de la categoría en el área de CONCACAF, y equipos que tienen ligas muy fuertes, por lo que comentó que no se debe creer que el trabajo que han realizado hasta la fecha es suficiente.

“Al final lo que nosotros necesitamos es mejorar la imprecisión, ser más seguros a la hora de tener la pelota y mejorar porque para los objetivos que tenemos no nos alcanza todavía”, destacó.

La selección cuscatleca femenina enfrentará la última prueba ante Perú, hoy martes, a las 7:00 p.m. en el mismo recinto deportivo en Santa Tecla.

