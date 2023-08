Secretaria general de SITRASALUD es suspendida con proceso de destitución

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Luego de laborar por 31 años, Silvia Navarrete, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Salud (SITRASALUD) fue suspendida de sus labores, con proceso de destitución; esta acción se suma al despido de Arístides Pérez, secretario general del Sindicato General de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Enfermería del Ministerio de Salud (SIGPTEES), y enfermero del Hospital Rosales.

“Ha sido un proceso ilegal y mal intencionado, ya que me notificaron a través de correo electrónico, mientras yo me encontraba incapacitada y dicho correo se fue a la bandeja de Spam, por lo tanto, no lo había recibido, me presenté a mi lugar de trabajo y los empleados de seguridad me impidieron el ingreso diciendo que era por órdenes superiores”, explicó Navarrete.

Asimismo, dijo que por el momento están preparando por la vía formal y ante las instancias correspondientes, el proceso para revocar la medida, además, tienen programadas actividades de denuncia pública. Este viernes cuando se le vencía la incapacidad, se presentó junto a compañeros de trabajo, quienes sirvieron de testigos que no le permitieron la entrada.

Estas acciones con ambos secretarios de los sindicatos ocurre a dos semanas que varias gremiales se concentraron en las afueras del Ministerio de Salud, para exigir el pago retroactivo de nocturnidades que les adeudan desde hace ocho meses y afecta al 80% del personal de ese sector.

Mientras tanto, el secretario general del SIGPTEES, manifestó que el 21 de agosto fue notificado del despido, luego de participar en la concentración del Ministerio de Salud, donde pidió el cumplimiento de los derechos y prestaciones de los trabajadores, en este caso el pago de nocturnidad y vacaciones, que tienen ocho meses de retraso. Sin embargo, recibieron un abono correspondiente a junio y julio, pero les adeudan desde enero a mayo.

Pérez señaló que la justificación para despedirlo es por ser un gran peligro para la administración, y asociación a partidos políticos de oposición, “me llamaron y me notificaron del despido con una nota, son actos arbitrarios por parte de las autoridades violentado la libertad de expresión y libertad sindical”, recalcó.