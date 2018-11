Se impuso el consenso para elegir magistrados: Nidia Díaz

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

La jefa de fracción legislativa del FMLN Nidia Díaz reconoció lo complicado del proceso de elección de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, del magistrado de la Sala de lo Civil y de sus respectivos suplentes, pero consideró que al final se impuso el consenso entre los partidos.

“Hemos aprendido una lección: no podemos dejar de hacer los consensos(…) Norma Guevara, nuestra anterior jefa de fracción, nos decía que no han salido los dictámenes de la comisión política sin el consenso y en dos oportunidades que bajaron dictámenes solo con 7 u 8 firmas nos faltó el conjunto y la aritmética no nos iba a dar en el pleno si no nos poníamos de acuerdo”, manifestó la diputada.

Según Díaz, posiblemente el acuerdo final no era el ideal de cada grupo parlamentario, pero fue lo posible y por eso hay una “relativa satisfacción”, no solo para el grupo parlamentario del FMLN sino para todas las fracciones legislativas a excepción del diputado no partidario que se mostró en contra.

“Cuando yo digo que tenemos satisfacción no solo es porque lo logramos. En el caso del grupo parlamentario del FMLN hay una combinación: está Marina de Marenco que fue la más votada de los abogados, en ese sentido yo me siento muy bien porque como abogada también cumplimos, y otros salen del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) bien evaluados, es ese punto no hay problema para nosotros porque todos salen bien evaluados”, afirmó en entrevista con canal 12.

Díaz rechazó que se haya tratado de una negociación de cuotas partidarias en la elección de la Sala de lo Constitucional y recordó que todos los candidatos pasaron por un proceso de evaluación y selección de parte de su propio gremio, antes de que los legisladores comenzaran a barajar nombres.

“El 16 de julio recuerdo que dijimos que ya estábamos listos porque ya habíamos atravesado la etapa, ya cada partido, cada grupo parlamentario tenía las listas y ya teníamos una idea de por dónde ir, reflejada en las distintas corrientes de pensamiento, pero bueno, hubo dificultades en toda la marcha estos cuatro meses”, añadió la líder legislativa de la bancada de izquierda.

Díaz afirmó que en algún momento “se negó el derecho de propuesta a los partidos” aseverando que se trataba de cuotas partidarias. “Cuando uno ve las propuestas que vinieron de cada partido y las fue adoptando para construir otras propuestas que reunieran la diversidad de corrientes de pensamiento a propuesta de otros”, sostuvo.

Carlos Reyes, jefe de fracción de ARENA, manifestó que la comisión política se guió a partir de la subcomisión evaluadora y que también se guió por otros mecanismos de evaluación para tener más elementos de juicio y elegir a los idóneos.

“Esta experiencia fue interesante y hay cosas que hay que decirle al pueblo que se han ido superando, por ejemplo, las entrevistas se hicieron en público y eso es importante y hoy vamos con el fiscal, también va a ser en público, ya quiere decir que esto ya se va institucionalizando y eso es importante”, dijo Reyes.

Sobre la elección del fiscal general, la diputada Díaz dijo que por el momento el FMLN no vetará a ninguno de los 33 aspirantes, incluido el actual fiscal general Douglas Meléndez, a quien no le pueden dar ningún respaldo adelantado.

“No nos han parecido actuaciones no solo de este fiscal, sino de los anteriores que estuvieron, eso lo tomamos en cuenta, pero hay una parte para escuchar. Cuando he dicho antes que no voy a votar por él, no es correcto, hay que escuchar y revisar las actuaciones”, manifestó Díaz.