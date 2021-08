“Se deben romper estereotipos de las personas con discapacidad”: Nadia García

Redacción Nacionales

El bastón plegable o ayuda técnica para su movilidad, como lo llama Nadia García, es el “bastón blanco” que identifica a personas con discapacidad visual, con el se desplaza con total naturalidad mientras se acomoda en un sillón y asigna varias tareas a través de su teléfono móvil.

“Tengo baja visión pero aun tengo un remanente visual. Es una condición congénita, pero la discapacidad es la desigualdad adquirida por las condiciones sociales”, señaló sobre las condiciones de vida de personas con diversas discapacidades en el país.

“Fue a principios de los años ochenta, cuando le dieron a mis padres mi diagnóstico, tenía 6 años, y me atendieron después de un accidente automovilístico. Me hicieron varias evaluaciones y detectaron que tenía dificultad de observar las letras en la pizarra. Era el deterioro de mácula (parte de la retina) iba perdiendo la visión central y solo me quedaba la visión periférica”, explicó.

Su odisea en esos años, recordó Nadia, era que no existía un marco internacional de protección de derechos de personas con discapacidad, y más grave, que a este segmento de la población salvadoreña “no eran tomados en cuenta como personas sujetas a derechos”.

Otro valladar para Nadia fue la falta de orientación a su padre y madre, sobre el proceso de rehabilitación luego de contar con el diagnóstico clínico, para recibir su rehabilitación e integrarse normalmente. “Orientaron a mi padre y me mandó al Centro de Rehabilitación para Ciegos Eugenia de Dueñas, luego el ISRI, allí tuve mis experiencias en centros de rehabilitación, luego, en bachillerato, ya con 18 años de edad. Otra persona supo que daban capacitaciones en informática adaptada a la discapacidad visual y me acerqué para aprender. Y eran esas organizaciones quienes daban los cursos especiales”, recordó.

Con una licenciatura en Nutrición, extendida por la Universidad de El Salvador (UES) y una maestría en Salud Pública, de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas (UCA), ahora ostenta una jefatura en una entidad pública que atiende las necesidades de personas con discapacidad.

“Se deben romper los estereotipos de las personas con discapacidad y cambiar el concepto de la formulación de las políticas públicas, porque no solo es formular marcos jurídicos atrás del escritorio. Estos instrumentos deben tener claro el objetivo hacia quién va dirigida la política pública. Y pueden tomar en cuenta la opinión y experiencias de personas con discapacidad y tomar en cuenta la intersectorialidad y perspectiva de la discapacidad en hombres, mujeres, niñez o adultos mayores. Si es del área urbana o rural”, argumentó.

Contar con una voz, dentro la formulación del reglamento de la nueva ley, a través de talleres que lleva a cabo el Programa Global de Apoyo a Personas con Discapacidad, es para Nadia, una oportunidad invaluable y que inviten a los funcionarios públicos que estarán involucrados en garantizar su aplicación supera la incertidumbre que siempre ha acompañado a esta población.

“Los funcionarios públicos deben retomar el tema de la protección y atención de las emergencia por desastres y la gestión del riesgo.

Es importa porque se nos visualiza como -población vulnerable- pero más allá, de nuestras discapacidades no están claras las políticas que deben acompañar estas necesidades específicas, porque ante emergencias y desastres no vivimos la misma situación como otras personas”, sostuvo.

Sobre la reciente aprobada Ley de Equiparación de Oportunidades a Personas con Discapacidad, por la Asamblea Legislativa y entró en vigor en enero del presente año, Nadia García, consideró que era un paso importante ante muchos vacíos legales y reconocimiento de los derechos de esta población.