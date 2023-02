Se deben reducir las vícitmas de accidentes viales con campañas

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino.com

A diario los accidentes viales son parte de los principales titulares en los medios de comunicación, por las víctimas mortales, por lo que las autoridades están lanzando campañas de divulgación para hacer conciencia entre la población y evitar los siniestros viales.

El gobierno echará a andar el Plan Nacional de Seguridad Vial, cuya frases de campaña son “Nada es por accidente” y “Respetar es avanzar”, que pretende divulgar para prevenir los siniestros viales y garantizar la movilidad segura para los salvadoreños.

El objetivo es involucrar a toda la población con jornadas de concienciación, mediante las que brindan charlas a automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones, que son intervenidos así como a alumnos de centros educativos ubicados en puntos críticos donde han ocurrido accidentes de tránsito.

En la actividad preventiva participa personal del Viceministerio de Transporte (VMT), del Consejo Nacional de Seguridad Vial (CONASEVI) y del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT).

Los controles en la vía se llevan a cabo junto a la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Desde que inició el año, se ha incentivado la conducción responsable apegada a la ley de tránsito.

A los conductores se les invita a que cumplen la normativa, se les ha entregado kits con implementos de seguridad, como chalecos reflectantes, extintores y conos; se les hace hincapié en que el uso del cinturón puede salvar vidas, entre otros consejos.

Así como las recomendaciones básicas para evitar accidentes, las cuales son no distraerse al volante, no invadir el carril y evitar la velocidad excesiva. Además, no se debe utilizar el celular mientras se conduce.

Y también verificar que el automóvil no presente desperfectos mecánicos, llantas lisas, fallas en sistema de luces, por lo que se recomienda que, antes de salir de viaje, se debe revisar el estado del automotor.

Estas medidas dieron resultado, al cerrar el 2022 con la reducción del 7.1 % de accidentes en carretera, por lo cual se extenderán durante todos los meses del 2023, informaron las autoridades de tránsito.