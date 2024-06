COFAPPES denuncia incumplimiento de órdenes de libertad de “presos políticos”

Saúl Méndez

Colaborador

Este día, el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) denunció que el director general de Centros Penales, Osiris Luna, no ha acatado las instrucciones del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, el cual emitió en tres ocasiones órdenes de libertad para Mauricio Ramírez Landaverde y Ramón Roque.

“Aquí en el país no se cumple la ley, los funcionarios no cumplen con la Constitución y nadie tiene garantías de enfrentar un proceso de manera justa y con las garantías que se deben de tener”, declaró Ivania Cruz, vocera del COFAPPES.

En septiembre de 2021, la Fiscalía General de la República giró orden de captura en contra de diez ex funcionarios de la administración del profesor Salvador Sánchez Cerén entre los que se encontraban Mauricio Landaverde, ex ministro de Justicia y Seguridad, y Ramón Roque, ex inspector de Centros Penales, por supuesto peculado y actos arbitrarios.

El COFAPPES señaló que el día 11 de junio se cumplen seis meses desde que el Tribunal Quinto de Sentencia emitió la primera de tres órdenes de libertad a favor del exministro de Justicia y Seguridad y del exdirector general de Centros Penales.

“Es una negligencia y actos arbitrarios lo que está sucediendo en el país. Mauricio y Ramón se entregaron voluntariamente en aquel momento, es decir, en ningún momento hubo un peligro de fuga o de que estas personas quisieran ser prófugos de la justicia”, dijo Cruz.

Por otra parte, Cruz mencionó que hasta la fecha, ninguno de los familiares tiene conocimiento de la salud de Landaverde, debido a que lo último que se conoce, es la orden judicial emitida por el Instituto de Medicina Legal en la cual, un doctor recomendaba sacar a Landaverde para poder ser tratado externamente por una hernia “producto de la detención”.

“Las clínicas dentro de los centros penales no gozan de las condiciones para ninguna persona, ni siquiera afuera hay medicamentos, mucho menos en las clínicas de los centros penales”, manifestó.

Finalmente, el COFAPPES exigió la liberación inmediata de Landaverde y Roque, debido a que se concluyó el tiempo que la ley establece para la detención provisional. Asimismo, que Luna acate las resoluciones judiciales las cuales “reafirman el derecho a la libertad”.