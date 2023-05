Santa Tecla, FAS, Alianza y Águila dan un paso rumbo a las semifinales de la Liga Femenina

Rebeca Henríquez

Los primeros encuentros de los cuartos de final de la Liga Mayor Femenina se llevaron a cabo este miércoles y jueves en los diferentes escenarios deportivos, en donde, equipos como Santa Tecla, FAS, Alianza y Águila se pusieron a un paso de llegar a la semifinal por el título del torneo Clausura 2023. Los partidos de vuelta se llevarán a cabo este fin de semana.

El primer encuentro se llevó a cabo en la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), entre Santa Tecla, actual campeón del fútbol local, y Platense, último equipo en clasificar del grupo A. Las periquitas se impusieron al cuadro de Zacatecoluca con cuatro goles de Dámaris Quélez, actual líder de goleo en la Liga Femenina, un tanto de Katherine Herrera, uno de Alejandra Herrera y otro de Estefany Sotelo ante el único que lograron las rivales.

Mientras que las ex campeonas de FAS recibieron a Jocoro en el estadio Oscar quiteño. El equipo santaneco logró la primera victoria de la serie con una ventaja mínima ante el cuadro fogonero. Allison Crespín adelantó a las tigrillas sobre los primeros cuatro del partido y Diana Pérez dio el segundo en la red del equipo rival a los 24. A los 76 las visitantes pusieron el descuento, pero no lograron concretar el empate.

Uno de los equipos que mostró mayor dominio durante la primera vuelta de la fase regular del torneo, pero que perdió el liderato de grupo ante las tecleñas en un desliz, Alianza, se impuso 2 a 4 ante el cuadro mitológico de Dragón y sentenció los primeros tres puntos. Jackeline Velázquez, Raquel Ramírez, Paola Calderón, Claudia Urías fueron las jugadoras que protagonizaron el marcador de las capitalinas.

Las emplumadas, líderes del grupo A de la fase regular, con las mejores estadísticas en cuanto a la portería menos vencida y el equipo está con mayor cantidad de puntos, se impusieron al Isidro Metapán con un marcador corto de 1 a 2 en el estadio Jorge Calero Suárez, donde Gladis Ulloa y Rut Quintanilla marcaron para las migueleñas y Ana Miranda para las caleras.

Con la primera ronda ya concluida con los partidos de ida, los equipos de la liga femenina volverán a la cancha en busca del boleto de las semifinales este sábado 13, con el encuentro entre Alianza vs Dragón, el domingo 14 Águila vs Isidro Metapán y Platense vs Santa Tecla, y lunes 15 de mayo cerrará jocoro ante las tigrillas.

La Liga Mayor Femenina estuvo detenida por algunos días por el tema del descenso en la categoría masculina, dónde Chalatenango fue el cuadro que descenderá a Segunda división en el Clausura 2023, al igual que su categoría femenina. Ante dicha problemática algunas jugadoras mostraron preocupación de hecho que aún exista dependencia de ambas ramas en el reglamento del fútbol local, por lo que instaron a que haya un cambio no solo en las reglas, sino que también en las bases de competencia.