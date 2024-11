Santa Marta y ADES llaman a cerrar filas en defensa del agua y contra la minería

Gloria Silvia Orellana

DiarioCoLatino

“Llamamos a todo el país a cerrar filas por el agua, el medioambiente, la salud y la vida de las presentes y futuras generaciones”, expresó la Comunidad Santa Marta y ADES, tras señalar la grave amenaza por la posible reactivación de la minería metálica en el país, luego de que Nayib Bukele posteara su intención de reabrir la minería metálica en el país.

“La minería metálica es inviable en el país. A quienes quieran imponer estos proyectos les pedimos que se informen sobre los terribles daños que provoca la más contaminante de las industrias extractivas. Los daños son siempre mayores que los posibles beneficios”, afirma la Comunidad de Santa Marta y ADES que históricamente han luchado en contra la minería metálica en el país.

La solución estructural para las maltrechas finanzas públicas es parar el endeudamiento desmedido, eliminar exenciones tributarias a las grandes empresas y realizar una reforma fiscal progresiva donde paguen más quienes tienenen más, y no apostar por la minería, alegaron.

Asimismo, exhortaron a la administración del presidente Nayib Bukele, un “uso eficiente y transparente de los fondos públicos”, que pasa por eliminar actividades de corrupción, el despilfarro y gasto innecesario en propaganda, en el pago de lobistas y la militarización de la sociedad salvadoreña.

Para la comunidad Santa Marta y ADES esta acción presidencial demuestra que los “intereses extractivistas” que han estado detrás de la persecución contra los cinco líderes comunitarios y ambientalistas es porque advirtieron sobre los “peligros de la explotación minera” en El Salvadror.

Por ese afan de abolir la ley contra la explotación minera, los magistrados Santiago Alvarado Ponce y José María Zepeda Grande, quienes integran la Cámara Penal de Cojutepeque, revirtieron el sobreseimiento definitivo que el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque dictaminó a favor de los cinco ambientalistas.

“Es totalmente falso que la minería genera empleos de calidad para la gente y reactiva las economías locales. La reactivación económica está en la recuperación de la agricultura, la promoción de la industria y la búsqueda del desarrollo tecnológico”, alegaron, en referencia a la justificación que Bukele expresó en su cuenta de X.

“La minería verde, sostenible o en armonía con el medioambiente, NO EXISTE. A pesar de los avances tecnológicos, hasta ahora, no se ha encontrado otra forma de extraer los minerales que no sea utilizando enormes cantidades de agua y de químicos tóxicos como cianuro o mercurio”, detallaron.

La comunidad Santa Marta y ADES reiteraron el “llamado urgente” a la población en general a retomar y hacer suya nuevamente la consigna de “Sí a la VIDA y No a la minería”, que marcó la lucha para obtener una Ley de Prohibición de Minería Metálica en el país y que se encuentra por ahora amenazada de ser revertida

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...