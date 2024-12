Sacerdotes argentinos denuncian a Javier Milei por gobernar con decretos y generar hambre

TeleSur

El comunicado sintetiza los principales problemas que aquejan a distintos grupos, a los que el Estado ha dejado solos, como médicos, jubilados, las universidades, los despedidos.

El Grupo de Curas en Opción por los Pobres emitió el día de ayer un comunicado en el que denuncia al presidente de Argentina, Javier Milei, de gobernar “a fuerza de Decretos (DNU) y vetos”, justificar medidas con “números siempre falseados”, generar “hambre creciente” en la población y promover “la ley de la selva en nombre de una falsa libertad”.

Más de la mitad de la población en Argentina se encuentra bajo la línea de la pobreza

Por medio de un comunicado, los sacerdotes argentinos afirman que, cuando se cumple un año desde que el Gobierno de Milei asumiera el poder ejecutivo, “quien realmente ganó fue el poder económico concentrado”.

“Un poder negado a cualquier gesto o actitud de humanidad por aquello de “poderoso caballero es don dinero” (F. de Quevedo). Esta actitud, donde – como era de esperar para quien quería verlo – hay unos pocos, muy pocos, ganadores, hay un pequeño grupo algo beneficiado y una inmensa mayoría perjudicada, el Gobierno celebra lo que ellos entienden como logros, con números siempre falseados y hambre creciente”, precisó el texto.

En ese sentido, el comunicado sintetiza los principales problemas que aquejan a distintos grupos, a los que el Estado ha dejado solos, como médicos, jubilados, las Aerolíneas Argentinas, las universidades, los despedidos, los trabajadores de comedores y las comunidades originarias y campesinas.

“El Estado retiró lo poco que había de institucionalidad. No hay respeto a las disidencias, no hay condenas al genocidio en Gaza, no hay cuidado y protección de la Madre Tierra, no hay defensa de las mujeres víctimas ni atención a la cultura. El retiro es sistemático. Y grave”, destaca el comunicado de los sacerdotes argentinos.

El documento enfatiza en que “la crueldad día a día se recicla reinventando odios viejos e inaugurando desprecios con un manejo fenomenal de las redes sociales de la mentira y el engaño, con brazos armados, espionajes y protocolos de represión a los débiles con aplausos a los fuertes”.

El pronunciamiento del Grupo de Curas en Opción por los Pobres está encabezado por una cita bíblica, que afirma que “Nadie puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro; no se puede servir a Dios y al Dinero”.

A un año de La Libertad Avanza haber asumido la presidencia de la nación, el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló que el 49,9 por ciento de la población se encuentra bajo la línea de pobreza, cifra que supera en ocho por ciento a la arrojada en 2023.

Por otro lado, la indigencia ha registrado un incremento del 76 por ciento, y llega a afectar a seis millones de argentinos.

