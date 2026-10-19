Rolando Elías Julián, patriota y revolucionario ha partido

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In memoriam

Dr. Víctor Manuel Valle Monterrosa

En agosto del año en curso conversé con Rolando Elías Julián Belloso quien estaba en un centro tomando cuidado de su salud. Me impresionó su mente lúcida para evocar anécdotas comunes de los 1960 y su serenidad para enfrentar su estado de salud. Como médico sabía que estaba en el umbraL

Es justo recordarlo como un patriota y revolucionario que vivió varias facetas, las que conozco sin ser exactamente su coetáneo, pues yo le llevaba cinco años de edad. Lo conocí en 1964 cuando Rolando ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador y yo tenía a mi cargo gestionar el proceso de admisión a la UES durante la primera gestión del Dr. Fabio Castillo Figueroa como Rector.

Para esbozar la vida de Rolando, se pueden abordar al menos 4 facetas:

Estudiante universitario y líder de AGEUS

Médico con alto sentido de compromiso social

Combatiente y comandante del ERP

Jefe superior en la Policía Nacional Civil.

Rolando ingresó a la Universidad de El Salvador en mayo de 1964, a una Facultad de Medicina que estaba en el apogeo de su prestigio académico y a cargo de destacados médicos. Los excelentes profesores, la dedicación a tiempo completo de los estudiantes, y las normas exigentes en la docencia permitían graduar médicos, casi en su totalidad, en los 8 años previstos.

Rolando llegó a ser en 1969 el Presidente de la Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños, la prestigiosa AGEUS en la vida nacional desde su fundación en 1927, pero ahora inexistente. Era estudiante avanzado de Medicina y presidente de AGEUS durante la guerra que El Salvador libró contra Honduras y por eso lo era, cuando el “órgano de combate de los estudiantes”, “Opinión Estudiantil”, colocó en la portada letras “en madera” que decían: AGEUS LLAMA A FILAS. Por mucho tiempo se le responsabilizó, con ligereza, de ese titular alineado con un gobierno no democrático. En realidad no tuvo mucho que ver.

Opinión Estudiantil se manejaba con cierta libertad. Circunstancialmente, la asesoraba el Director del Departamento de Periodismo de la Facultad de Humanidades de la UES, el intelectual Raúl Castellanos Figueroa, conocido dirigente del PCS quien supervisaba, en una función de redactor voluntario de Opinión Estudiantil, al abogado Rafael Hasbún, un extraño personaje que navegaba con bandera de izquierdista. Según Julián, Hasbún fue el de la idea del titular de marras y quien se encargó de llevarlo a la imprenta. Raúl Castellanos lo avaló tácitamente y Schafik no se opuso pues, en ese momento, Raúl tenía más peso específico en el PCS.

Hasbún, después de haber transitado por la izquierda, concluyó su carrera política como colaborador del organismo de información de la presidencia, durante los gobiernos militares y después de ARENA. Murió en un atentado a balazos, no esclarecido, en 1984.

Rolando realizó sus estudios en tiempo óptimo y se graduó como Doctor en Medicina en 1973, a sus 27 años, Se dedicó a ejercer su profesión con alto sentido ético. En esa condición, fue requerido para que curara algunos heridos que eran combatientes lesionados en diversos momentos de la incipiente lucha guerillera. Eso le valió cárcel, y a la postre, fue cómo se puso en contacto, a fines de los 1970, con dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo. Entonces comenzó el proceso para ser médico y guerrillero y entrar a la faceta de combatiente del ERP donde cumplió funciones de médico de guerra y, sobre todo, llegó a ser el Comandante Federico, responsable político de la célebre Brigada Rafael Arce Zablah (BRAZ) de tanta memorable ejecutoria en la guerra interna del país.

Sobre las facetas de médico con vocación de servicio y combatiente del ERP es bueno referirse a las declaraciones que Rolando Elías Julián dio en el 2009 en una entrevista. Ver enlace que sigue

https://ecumenico.org/fui-presidente-de-ageus-en-1969entrevista-con-rola

Al respecto no puedo agregar mucho, pues en ese tiempo no estaba en el país: pero si puedo deducir que, habida cuenta que Rolando Elías se envolvió en firme con el ERP en 1979, no estuvo en medio de la lamentable muerte del poeta Roque Dalton en 1975, por sus mismos compañeros, en un hecho traumático para la familia y sombrío para la izquierda salvadoreña,y que aún no sido esclarecido y continúa en la impunidad.

Después del Acuerdo de Paz se organizó la Policía Nacional Civil. Yo era miembro fundador de la COPAZ y del Consejo Académico de la Academia Nacional de Seguridad Pública, propuesto por el FMLN. Nos tocó organizar la inclusión de militares y comandantes guerrilleros en los mandos de la nueva PNC. Rolando Elías fue uno de los propuestos por el FMLN y recibió altos estándares en la evaluación que se hizo para aceptarlo. Una vez admitido fue enviado en grupo que estuvo en la academia policial de España, en Ávila, a recibir un curso intensivo de conducción policial. Y Así surgió el Jefe Policial de la PNC Rolando Elías Julián Belloso, donde llegó a ser primero sucomisionado y después comisionado. Por segunda vez me tocó conocerlo a través de un proceso de admisión.

Lo traté otra vez cuando fui Inspector General de la PNC, entre 1995 y 1999, y el ocupó la jefatura departamental de Usulután y San Miguel. Así que puedo dar fe de su alta calidad de jefe policial.

Rolando Elías Julián Belloso, “Toro Loco”por su gran corpulencia y carácter impetuoso, era también ilustrado médico conocedor de las ciencias sociales. Franco, directo y humanitario. Partió de este mundo el 13 de octubre de 2026. Lo ví por última vez el 24 de agosto, el día que cumplía 80 años. Había nacido en 1946. Una vida intensa de un verdadero patriota revolucionario en todo lo que le tocó hacer. Que descanse en paz.

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