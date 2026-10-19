Así marcha el torneo Apertura 2026 tras disputarse la fecha 16

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

La decimosexta jornada del torneo Apertura 2026 concluyó con triunfos para Luis Ángel Firpo, Isidro Metapán, Municipal Limeño y Platense. Por su parte, Alianza y Cacahuatique no pasaron del empate sin goles, mientras que la parte baja de la clasificación mantiene a Atlético Balboa en el último lugar del certamen.

Firpo despachó a Inca Aruba de la «caldera del diablo» con corneada incluida de 2-0. El cuadro pampero abrió el marcador a los 44′ con el gol de Mauricio Cerritos, para irse con la ventaja al descanso, y previo al final del encuentro, Víctor García selló el segundo para los de Usulután.

Municipal Limeño visitó la casa de Inter Tecla para llevarse los tres puntos a Santa Rosa de Lima. Brandon Ramírez debutó en primera con gol para los verdes, a solo un minuto en el marcador, pero a la media hora de juego, Juan Carlos Argueta sentenció el suyo y Marvin Ramos a los 57′ se hizo presente para el resultado del cuadro cuchero que se quedó con la victoria de la jornada.

Alianza y Cacahuatique en el estadio Chapeltique no se hicieron daño y sellaron un empate. El conjunto blanco y el cuadro cafetero de San Miguel repartieron puntos en oriente debido a que ninguno de los dos fue capaz de romper el 0-0 en el marcador y sumaron una unidad de la fecha.

Por su parte, Isidro Metapán le dió vuelta al marcador para quedarse con la victoria en casa a costa del Fuerte San Francisco. A solo 12′ en el marcador, Ángel Caicedo marcó el 0-1 para los comandos azules, pero César Flores lo igualó para los ‘caleros’ a los 20′.

Sobre los 83′, José «El chule» Posada selló el segundo para Metapán, pero la cuenta continuó con el gol de Carlos Salazar para los de Morazán. Finalmente , Dustin Coreas fue el que definió el 3-2 del encuentro para la victoria de los jaguares.

Águila visitó a Atlético Balboa para cerrar un empate más de la jornada, en un resultado que se le escapó al cuadro emplumado en el Marcelino Imbers.

Federico Andrada fue el encargado del primer tanto del encuentro a los 20’, ventaja que Bryan Lovo incrementó con un golazo para poner el marcador 0-2 a los 68’. Y en lo que parecía ser un resultado migueleño, Yerson Tobar puso el descuento a diez minutos de los 90’ y antes del cierre del encuentro, Águila fue sancionado a penal y fue Orlando Martínez quien selló el 2-2 para el empate en oriente, y con un resultado que le dió un punto a Balboa que trae una racha negativa.

En el último partido de la jornada dominical, El Platense se impuso al FAS 3 a 2, en la cueva tigrilla, con la novedad de la expulsión de Rudy Clavel, central de los tigrillos, en el primer tiempo, y la expulsión del entrenador fasista Adrián Sánchez, en el segundo, y al final del partido también Kevin Caravanes. El Platense le gana así la serie al equipo santaneco.

Hasta el cierre de esta nota, la tabla de posiciones es liderada por Firpo y FAS. En la tercera casilla destaca Isidro Metapán, Águila, Inter Tecla en la quinta posición, Platense, Alianza, Municipal Limeño, Inca Aruba, Cacahuatique, Fuerte San Francisco, y Atlético Balboa que sigue en la última casilla con diez derrotas, cuatro empates y dos victorias hasta la décimosexta jornada.

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