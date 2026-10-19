Bajo fuertes medidas de seguridad, miles marchan en Chile el 18-O

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Santiago de Chile/Prensa Latina

Por Carmen Esquivel

A pesar del amplio despliegue policial, miles de personas participaron este domingo en Santiago de Chile en una manifestación para exigir demandas incumplidas a siete años del estallido social, conocido como el 18-O.

Estudiantes, trabajadores, amas de casa, jubilados y familias enteras asistieron a la marcha que partió de la Plaza Dignidad y avanzó varias cuadras por la avenida de la Alameda, hasta que fue interceptada por la policía con carros lanza agua y lanza gases a la altura del Cerro de Santa Lucía.

El gobierno desplegó más de tres mil efectivos en la capital para impedir la movilización, que no fue autorizada por el Ejecutivo.

“El derecho a manifestarse pacíficamente está resguardado en la Constitución y por ende no debemos pedirle permiso a nadie si es que esta manifestación se encuentra en esta condición pacífica y aquí estamos demostrando nuestra molestia”, declaró a Prensa Latina Cristian Weibel, concejal de la comuna de Recoleta.

Denunció que desde la llegada al poder del actual gobierno de José Antonio Kast se han dado varios retrocesos, el primero de ellos el cierre de la Fundación de la Familia, lo cual afectó a más de 35 mil personas.

Hay también recortes brutales en educación, salud y otros sectores en el presupuesto que se está debatiendo, advirtió.

La intercepción de la marcha en el también conocido como Cerro Welén obligó a los manifestantes a buscar atajos por calles aledañas hasta el Paseo Ahumada para reincorporarse a la avenida de La Alameda y avanzar hacia el Palacio de La Moneda, pero también fueron dispersados por los carabineros, según pudo constatar esta agencia.

Muchas personas de diferentes edades sufrieron los efectos del gas lacrimógeno y debieron consumir limones para contrarrestar el malestar en ojos y garganta.

“Yo marché contra la dictadura y ahora estamos volviendo a un gobierno que ha hecho recortes a los sectores más vulnerables”, expresó Verónica, una mujer de 63 años que no pertenece a ninguna organización.

En opinión de Daniel Jadue, militante comunista y otro de los manifestantes, hay que volver a la calle para reclamar la necesidad de reformar la constitución vigente desde los tiempos de la dictadura porque en este país mientras haya neoliberalismo no va a haber democracia, dijo.

“Yo creo que el pueblo se ha dado cuenta que este es un gobierno para el uno por ciento más rico de Chile y que nos mintieron a todos en campaña”, afirmó.

La Gran Marcha de Chile, convocada por redes sociales, tuvo como lema: “Nos están quitando todo. Es hora de levantarnos”.

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