Retrocesos en transparencia sobre financiamiento de partidos políticos: Acción Ciudadana

“¿Por qué es importante monitorear a los partidos políticos?, porque hablamos de transparencia en la información de su financiamiento”, explicó, Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana (AC), en la presentación del Noveno Informe de Monitoreo del Financiamiento de los Partidos Políticos.

“Es relevante que haya transparencia porque permite evitar que haya actos de corrupción, esta es una medida preventiva a la corrupción, la transparencia, obviamente, también permite investigarla y perseguir esos actos de corrupción”, alegó.

En la Semana de la Transparencia, Acción Ciudadana presentó su más reciente informe de monitoreo de financiamiento de los partidos políticos, para el presente año, que mostró varios desafíos y retos para todo el sistema electoral salvadoreño.

El informe destaca los partidos políticos sin fondos financieros o “partidos quebrados”, que no tendrán suficientes recursos y condiciones para una competencia electoral equitativa para los próximos eventos electorales.

“Estos partidos no se convierten en opción electoral, porque no pueden sostener una campaña electoral para dar a conocer sus propuestas, candidaturas. Esto al final complica un poco el tema de la alternancia en el ejercicio del poder o balancear el poder político, por esto es importante que en estos informes se conozcan estos aspectos”, argumentó Escobar.

“Lo otro de este informe al monitorear a los partidos políticos, nos permitió saber cómo llegaban a las elecciones de 2024, en una mirada retrospectiva de cómo llegaron a esa elección, con pocos recursos o sin ellos, si tuvieron la deuda política o si sus donantes les siguen respaldando o han retirado su apoyo financiero”, comentó.

TSE incumple su rol fiscalizador

E director de la AC se refirió también al “control que ejerce el Estado” y otras instituciones encargadas sobre el financiamiento de los partidos políticos. Si no existe un control transparente del patrocinio de estos institutos políticos, puede provocar una condición para la “ocurrencia de actos corrupción”.

“Estos actos de corrupción pueden ser por financiamiento ilegal o por desvíos de fondos públicos, porque se benefician a sus financistas con contratos estatales, es decir, el financiamiento de partidos es un tema que atañe a la ocurrencia de casos de corrupción cuando no está controlado, cuando no es transparente”, sostuvo Escobar.

Retrocesos en materia de transparencia

Denisse Siliézar, coordinadora del Centro de Monitoreo Político Acción Ciudadana, señaló que los retrocesos en materia de transparencia se deben a la falta de información financiera de algunos partidos políticos, y en especial el partido oficial Nuevas Ideas. Esta ausencia de datos no permite conocer si los ingresos fueron lícitos, si los gastos fueron destinados a actividades partidarias o si existe un registro contable adecuado”, afirmó.

“Sobre el financiamiento político (2023), según la información que entregaron sólo 5 partidos políticos, tenemos que el financiamiento público fue de 0% y el financiamiento privado de 1 millón 084, 633.19 dólares. Y según el número de donantes se dividió en personas naturales 98% y personas jurídicas 2%”, informó Siliézar.

El financiamiento político en el período 2014-2023, según información entregada por el Ministerio de Hacienda y algunos partidos políticos a Acción Ciudadana, fue de $160, 439, 797.70 en donde el financiamiento público fue de $75, 644.177.81 (47.1%), y el financiamiento privado $84,795,619.89 (52.9%)

“Sobre el nivel de transparencia financiera sólo 5 de 9 partidos evaluados, lograron un alto nivel de entrega de información: ARENA, DS, PCN, PDC y VAMOS. Los otros 4 partidos tuvieron un bajo nivel de entrega de información FMLN, GANA, NI y NT”, señaló Siliézar.

Para Acción Ciudadana, todo este comportamiento y manejo del sistema electoral, evidencia un “retroceso en el tema de transparencia”, que cada año se va ampliando y se revela en que los partidos políticos que antes entregaban información ahora omiten ese ejercicio que es responsabilidad de los institutos políticos.

“No tenemos entrega de información por el partido oficial (Nuevas Ideas), que es el que tiene más recursos, pero no entrega información. Esa conducta se observa desde el 2018, que no ha entregado nada de información. Tampoco el partido FMLN ha entregado información, entonces, no sabemos a ciencia cierta de dónde viene el financiamiento de campañas, de dónde proviene y en qué es utilizado”, manifestó Eduardo Escobar.

Escobar dijo también que algunas instituciones estatales tampoco están entregando información pública, que han solicitado como el Tribunal Supremo Electoral o el Ministerio de Hacienda, que tiene la información de donantes que reportan partidos políticos en sus campañas electorales. Es decir, están cerrando aún los espacios de información que antes estaba disponible para la ciudadanía.

Deuda Política manipulada

La Deuda Política, que es dinero del Estado, que entrega el Ministerio de Hacienda a los partidos políticos para que financien sus campañas electorales, es otro de los hallazgos relevantes que ha hecho Acción Ciudadana, retomando los testimonios de los mismos partidos políticos en su mayoría de oposición.

“Para la elección de 2021 se ha venido manipulando con retrasos la entrega de la deuda política a los partidos y decimos manipulando porque son los partidos que han comentado que, de forma antojadiza, se les pide información que antes no pedían, entonces, hay un problema de entrega de la deuda política que les corresponde”, señaló.

Asimismo, comentó que falta también verificar el comportamiento de la nueva Unidad de Fiscalización de Partidos dentro del Tribunal Supremo Electoral (TSE), porque con el cambio de autoridades aún no saben cómo ejercerá su trabajo en materia de fiscalización a los partidos políticos.

Cosavi y Nuevas Ideas

“Ese dato de financiamiento de COSAVI al partido Nuevas Ideas, encontramos eso en el Ministerio de Hacienda, o sea, todavía esta Cartera de Estado publicaba alguna información del financiamiento de los partidos y allí se encontró que la financiera COSAVI les entregó 60 mil dólares”, dijo.

“Aunque públicamente lo que se maneja es la relación de COSAVI con los gobierno municipales del partido, pero no sabemos si sigue así, pero el tema del financiamiento sí existió esa relación de donante – partido, al menos un año, será importante indagar si este financiamiento continúo y qué montos más o quizás a otros partidos más”, acotó Escobar.

Acción Ciudadana, en su “Mapa de Riesgo para la Ocurrencia de Corrupción en el tema de financiamiento de los partidos políticos y específicamente en materia de la transparencia calificaron con “Bandera Roja”, la situación del sistema electoral y partidos políticos por el “alto riesgo de ocurrencia de corrupción”.

“Al no haber control estatal de las finanzas de los partidos políticos puede entrar dinero ilícito, pueden desviarse también los fondos públicos para hacer campañas o dar contrataciones desde el Estado a financistas de partidos políticos y eso es corrupción”, acotó.

“No se sabe, si están esos riesgos y lo otro, es con el tema bitcoin, porque no sabemos si se están financiando partidos políticos por esa vía. Y como sabemos que el principio de los cripto activos es el anonimato, no sabemos quiénes pueden estar financiando a los partidos políticos”, puntualizó Escobar.

