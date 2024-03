Reportan 13 personas fallecidas en lo que va de la vacación

Gabriela Sandoval

@Gabriela_Sxndo

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, brindó al final de la tarde des martes, el informe preliminar del Plan Verano 2024. Amaya informó que desde el sábado 23 hasta el 26 de marzo, se reporta un total de once personas fallecidas por accidentes de tránsito y dos por asfixia por inmersión.

Según Amaya, también se reportó un total de 151 accidentes de tránsito, los cuales dejaron a 96 personas lesionadas y 11 fallecidos. El funcionario informó que se realizaron 24 rescates acuáticos: 9 simples y 15 profundos.

Asimismo, reportó a dos personas fallecidas por asfixia por inmersión.

“Tenemos dos fallecidos, lamentablemente por asfixia por inmersión; uno de ellos falleció en un lugar que no es apto, es decir, no está considerado como un lugar para hacer turismo acuático, en ese sentido, pedimos que por favor aceptemos las recomendaciones que están haciendo nuestros compañeros guardavidas”, señaló Amaya.

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, destacó el incremento del 48% en detenciones en controles antidopaje este año y un aumento del 135% comparado con el mismo periodo del año anterior.

“En lo que va del año llevamos un incremento del 48 % de personas detenidas. Sí lo comparamos solo con el periodo de Semana Santa del año anterior, el incremento de 135 %. Esto se debe a que el número de controles vehiculares que hemos instalado es el doble que se tenía para el año pasado”, agregó.

Asimismo, el director de Bomberos El Salvador, Baltazar Solano, indicó que este año se registró una reducción de un 50 % en incendios de maleza comparado con el 2023. “Esperamos que continuemos, en esta pausa laboral y en lo que resta del verano, cumpliendo las medidas de seguridad que hemos estado generando para prevenir estos incendios”, comentó.

Según el informe preliminar, el total de incidentes reportados es de: 96 personas lesionadas en accidentes de tránsito, 63 detenidos por conducción peligrosa, 53 incendios en maleza, 3 incendios forestales, 4 incendios estructurales,10 incendios en basureros.

Además, 4 personas lesionadas a causa de incendios, 2 muertes por asfixia por inmersión, 11 muertes en accidentes de tránsito.

En el mismo contexto, Amaya afirmó que la Unidad de Guardavidas de Protección Civil se encuentra desplegada a escala nacional, con guardavidas distribuidos en 110 puntos estratégicos, los cuales se ubican en 28 playas y parques acuáticos, para prevenir tragedias.

Según información del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, durante el período del 1 de enero al 25 de marzo de 2024 se reportó un aumento en la incidencia de siniestros viales en comparación con el mismo período en 2023.

Los datos indican un incremento de 543 en los accidentes viales. El número de personas lesionadas en estos incidentes aumentó de 2,445 a 2,713, y el número de fallecidos subió de 282 a 316 en el mismo período.