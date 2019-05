Recuperar relación con Estados Unidos es prioridad dice nueva Canciller

Yaneth Estrada

@caricheop

En sus primera declaraciones, la futura Canciller de la República, Alexandra Hill Tinoco, afirmó que “las relaciones con Estados Unidos han sido pésimas y eso tienen que cambiar, se deben fortalecer, debemos buscar inversiones”.

Justificó esta posición diciendo que los migrantes mandan aproximadamente seis millones de dólares anuales, y gran parte de los salvadoreños dependen de estas remesas. Además, agregó que el 80 por ciento de las exportaciones van hacia Estados Unidos.

“Entonces, como no vamos a querer fortalecer esas relaciones, no vamos a seguir intentando que el mismo presidente Trump, cambie su percepción y cambie su imagen de El Salvador. Hay que comenzar con nuestro acercamiento hacia su administración”.

“Cuando me refiero a no morder la mano que nos da de comer, me refiero a las actuaciones del actual Gobierno y cuya relación fue pésima con esa nación. Nosotros la vamos a cambiar y la haremos amigable”, aseveró.

Nada extraña este posicionamiento de política exterior de cara a la entrada del nuevo gobierno, dirigido por el Presidente Electo, Nayib Bukele, quien anteriormente se presentó en la Fundación Heritage en Washington D.C donde llamó a Estados Unidos aliado estratégico; también calificó como “dictadores” a los representantes de países progresistas como Venezuela, Honduras y Nicaragua.

Sobre la apertura de relaciones diplomáticas con China Popular el 21 de agosto de 2018, Hill Tinoco aseguró que se han tenido “profundas discusiones” y “análisis”, pero esa será una decisión del Presidente Electo.

En este sentido, retomó as palabras del presidente electo Nayib Bukele, reiteró que parte de la política exterior del próximo gobierno será “no aplaudirle a ningún régimen, que no haya sido elegido democráticamente”. Igualmente, detalló que van a hacer una relación externa estratégica, promoverán la inversión y la cooperación. “Vamos a trabajar 24/7 por nuestra diáspora, eso va a cambiar desde el 1 de junio, consulados deben trabajar”, dijo.

De su reciente nombramiento, comentó que conoció al Presidente electo por bastante tiempo, “he tenido la oportunidad de estar cerca de él. Un día me llama a su casa y me dice; “quiero que sea mi canciller”; fue muy sencillo y sincero de su parte.

De su desempeño, se conoce que fue miembro de la Comisión Interamericana para el Control de Abusos y Drogas (CICAD), en la Secretaría de Seguridad Multidimensional de las Naciones Unidas en 2006. Fungió como especialista en la reducción de la demanda de drogas, y asumió el liderazgo de la Sección de Reducción de la Demanda en el año 2012. Trabajó como directora ejecutiva de la Fundación Antidrogas de El Salvador FUNDASALVA.

Además de su carrera política destaca, que formó parte de los funcionarios del Presidente Francisco Flores como Miembro del Consejo Nacional de Seguridad Pública junto a Luis Cardenal, David Escobar Galindo, Salvador Samayoa y Francisco Bertrand Galindo.

También fue inscrita como candidata a concejal de San Salvador, por el partido ARENA en la plantilla de Evelyn Jacir de Lovo, en 1993.